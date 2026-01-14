El Colegio de Médicos apoya la huelga de los sanitarios jerezanos de Atención Primaria
Incide en las legítimas reivindicaciones por parte del conjunto de la profesión médica en favor de un Estatuto que dé seguridad al paciente y avance en la sostenibilidad futura del sistema de salud
Más de 150 médicos de Atención Primaria de Jerez están llamados a la huelga del 13 y 14 de enero
El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) muestra su apoyo a las dos jornadas de huelga convocadas en Atención Primaria el 14 y 15 de enero desde organizaciones integradas en la plataforma APEMYF por un estatuto propio para la profesión médica.
Estas nuevas movilizaciones se suman a las que ya viene manteniendo el colectivo médico, y que están contando con el respaldo del COMCADIZ, e inciden en las legítimas reivindicaciones por parte del conjunto de la profesión médica a nivel nacional en favor de un Estatuto médico que dé seguridad al paciente, preserve la calidad asistencial y avance en la sostenibilidad futura del sistema de salud, "garantías que tienen que venir forzosamente de la mano de una atención avalada por la competencia y la responsabilidad del profesional médico".
El COMCADIZ pide la comprensión de la población ante unas medidas que tienen como objetivo principal el interés de los pacientes y determinen un cambio de rumbo en la formulación del Estatuto que se viene haciendo desde el Ministerio de Sanidad.
