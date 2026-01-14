El Colegio de Médicos apoya la huelga de los sanitarios jerezanos de Atención Primaria

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) muestra su apoyo a las dos jornadas de huelga convocadas en Atención Primaria el 14 y 15 de enero desde organizaciones integradas en la plataforma APEMYF por un estatuto propio para la profesión médica.

Estas nuevas movilizaciones se suman a las que ya viene manteniendo el colectivo médico, y que están contando con el respaldo del COMCADIZ, e inciden en las legítimas reivindicaciones por parte del conjunto de la profesión médica a nivel nacional en favor de un Estatuto médico que dé seguridad al paciente, preserve la calidad asistencial y avance en la sostenibilidad futura del sistema de salud, "garantías que tienen que venir forzosamente de la mano de una atención avalada por la competencia y la responsabilidad del profesional médico".

El COMCADIZ pide la comprensión de la población ante unas medidas que tienen como objetivo principal el interés de los pacientes y determinen un cambio de rumbo en la formulación del Estatuto que se viene haciendo desde el Ministerio de Sanidad.