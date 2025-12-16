El colegio público Antonio Machado celebra un mercadillo solidario
El dinero recaudado con las objetos y manualidades realizados por los alumnos irá destinado al Comedor de El Salvador
"Que todo el mundo se entere lo importante que es el flamenco"
El colegio público Antonio Machado está celebrando por tercer año consecutivo un mercadillo solidario donde se han podido adquirir objetos y manualidades realizadas por los alumnos del centro.
La recaudación de todos los productos vendidos durante estos días mediante esta iniciativa irá destinada al Comedor de El Salvador. No obstante, y, al igual que en ediciones precedentes, todo lo que no se venda irá destinado a las personas que se encuentran hospitalizadas en Jerez, quienes la recibirán como un obsequio de los alumnos de este colegio.
Tal y como explican desde este centro educativo, esta iniciativa está basada en la "empatía, esfuerzo y trabajo de todo el alumnado de este centro educativo que aprende y entiende que si esfuerzo tiene una recompensa de mucho valor como es crear y dar a los más necesitados".
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Turismo de Ceuta
Contenido ofrecido por CEU en Andalucía