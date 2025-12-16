El colegio público Antonio Machado celebra un mercadillo solidario

Una de las mesas con las manualidades realizadas por los alumnos del Antonio Machado.

El colegio público Antonio Machado está celebrando por tercer año consecutivo un mercadillo solidario donde se han podido adquirir objetos y manualidades realizadas por los alumnos del centro.

La recaudación de todos los productos vendidos durante estos días mediante esta iniciativa irá destinada al Comedor de El Salvador. No obstante, y, al igual que en ediciones precedentes, todo lo que no se venda irá destinado a las personas que se encuentran hospitalizadas en Jerez, quienes la recibirán como un obsequio de los alumnos de este colegio.

Manualidades realizadas por los alumnos.

Tal y como explican desde este centro educativo, esta iniciativa está basada en la "empatía, esfuerzo y trabajo de todo el alumnado de este centro educativo que aprende y entiende que si esfuerzo tiene una recompensa de mucho valor como es crear y dar a los más necesitados".