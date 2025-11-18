Exposición de flamenco del colegio Antonio Machado: "Que todo el mundo se entere de lo importante que es el flamenco"

El Palacio de Villapanés, en pleno barrio de San Miguel, acoge desde este martes y hasta el próximo día 28 de este mes de noviembre la exposición 'El arte en Jerez tiene lunares', una muestra con trabajos realizados por los alumnos del ciclo de Infantil de 5 años del colegio público Antonio Machado. En él se hace, además, un homenaje y reconocimiento a la bailaora Mercedes Ruiz y a la también profesora de baile Fani Muñoz, además de hacerse un guiño a Yayoi Kusama, una artista japonesa cuya obra destaca por la presencia continua de lunares.

En la inauguración, a la que asistieron los concejales Jaime Espinar, Franscisco Zurita y Nela García, tres de los alumnos explicaron el motivo y el germen de esta exposición, que se ha encuadrado también dentro del programa oficial por el Día Internacional del Flamenco. Así, explicaron que la muestra surgió de un vídeo que les mandó Fani Muñoz sobre su preocupación porque muchos en Jerez aún no saben de la importancia del flamenco.

Ante este "problema", decidieron ponerse a pensar y, tras varias ideas, surgió la idea hacer esta muestra con trabajos manuales realizados por los alumnos basándose en el trabajo y la trayectoria tanto de Mercedes Ruiz como de Fani Muñoz y siguiendo, además, la estética de Yayoi Kusama. Así, en ella pueden verse distintos cuadros, trajes de flamenca e, incluso, unos libros con la trayectoria de ambas homenajeadas, que también estuvieron presentes en la inauguración y que se emocionaron no solo tras ver los trabajos de los pequeños sino también cómo estos pequeños le recitaron unas composiciones basadas en sus trayectorias.

Mercedes Ruiz, viendo el libro que los alumnos del Antonio Machado le han dedicado.

Y qué mejor que el Palacio de Villapanés, un espacio cultural ubicado en pleno Barrio de San Miguel, para mostrarla al público durante estos días que en Jerez se celebran numerosos actos dedicados al flamenco para conmemorar que este arte es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

María José Muñoz, una de las profesoras promotoras de esta iniciativa junto a Susana Román y Lorena Romero, incidió en lo "emocionante" de la organización de esta exposición, un trabajo de "cooperación" entre las tres clases de 5 años del Antonio Machado que ha generado una "enorme ilusión" tanto en el profesorado como en el alumnado. De hecho, en días pasados, los alumnos visitaron algunos centros educativos de su entorno para invitarles a que visiten esta muestra. "Hemos puesto nuestro corazón y nuestra ilusión en este proyecto porque el flamenco es nuestra cultura. Y si nosotros no lo valoramos no tiene sentido", aseveró la profesora.

Algunos de los trabajos realizados.

La exposición estará abierta hasta el día 28 en horario de mañana, salvo los dias 21, 24 y 27, que también lo estará de tarde. Igualmente se podrá visitar en la jornada del sábado en horario de mañana. Su objetivo no es otro: "Que todo el mundo se entere de lo importante que es el flamenco".