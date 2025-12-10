El colegio SAFA de Jerez, un "Fórmula 1 en comercio justo"

La alcaldesa destaca la labor del alumnado del colegio SAFA impulsando la cooperación y la sostenibilidad en su visita al IX Mercadillo Solidario.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por la delegada de Comercio y Educación, Nela García, ha visitado el IX Mercadillo Solidario del colegio SAFA Jerez, una actividad que cada año organiza el centro, que está certificado como 'Centro Escolar por el Comercio Justo' y 'Centro comprometido con la Agenda 2030'. Ambas han estado acompañadas por la directora del centro, Dolores Sánchez, y la responsable de Ciudadanía Global, Macarena Martínez, así como otros profesores.

También ha asistido a la presentación de la nueva exposición de Comercio Justo, realizada por el Ayuntamiento de Jerez, como herramienta de sensibilización sobre esta materia siendo el primer colegio en el que se ha expuesto.

La alcaldesa, en primer lugar, ha agradecido al colegio SAFA Jerez que siga organizando esta actividad, ya muy arraigada entre su alumnado, y que sigue ahondando en la sensibilización y formación en valores como la solidaridad y la participación.

García-Pelayo ha felicitado a la comunidad educativa por seguir siendo un referente en el ámbito de la cooperación y ha destacado que “está claro que este centro es un Fórmula 1 en comercio justo. Esto lo pone de manifiesto los distintos reconocimientos que en este ámbito de trabajo están consiguiendo cada curso. Es una actividad que va a más y en la que toda la comunidad esta involucrada. Especialmente, quiero agradecer la labor que realizan los alumnos de cuarto de Secundaria, que son los encargados de informar y enseñar a los más pequeños sobre los objetivos y la importancia del comercio justo. Estamos muy orgullosos de este trabajo realizado basado en la colaboración, cooperación, participación y sostenibilidad”.

Al respecto, de la labor que se realiza en SAFA Jerez hay que destacar que dos profesoras han participado, el pasado mes de noviembre, en un Encuentro de Centros Educativos por el Comercio Justo, que reunió a docentes de toda España, organizado por PROYDE (entidad del Grupo Motor de Jerez Ciudad por el Comercio Justo) e IDEAS.

También en noviembre, SAFA ha participado muy activamente en el III Concurso de Foto Recetas de Comercio Justo organizado por el Ayuntamiento de Jerez y el Grupo Motor de Jerez Ciudad por el Comercio Justo, llevándose cuatro premios de los cinco que había, entre ellos el que reconocía al centro educativo o colectivo que más participación tuviera en el concurso.

En definitiva, el mercadillo se ha consolidado como una iniciativa ejemplar dentro del panorama educativo local, no solo por su impacto pedagógico, sino también por su capacidad para generar conciencia crítica, promover la responsabilidad social del alumnado y fortalecer los lazos entre escuela y comunidad.