Grandes artistas como Nuria Fergó y María José Santiago participan en la gala solidaria ‘Voces prestadas’ en Jerez

El delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, acompañado de representantes de la asociación Uniper y del cantante y actor Manolo Medina y otros artistas, como Manuel de la Momi, Juanlu Mateos y Rocío ‘La Jerezana’, ha presentado la gala benéfica ‘Voces prestadas’, que tendrá lugar en los Museos de La Atalaya el próximo día 27 de diciembre, a partir de las 21 horas.

Además de Manolo Medina, Manuel de la Momi, Juanlu Mateos y Rocío ‘La Jerezana’ actuarán en este espectáculo solidario María José Santiago, Nuria Fergó, Miguel Caiceo, David Cordobés, Melu y Jara Pol.

Sampalo ha dado las gracias al “artista polifacético” Manolo Medina, por liderar la organización de esta gala a beneficio de Uniper, una asociación formada por familias y personas con algún miembro diagnosticado de una enfermedad rara. Ha explicado que el Ayuntamiento tiene un “compromiso absoluto” con esta asociación y con la personas que padecen enfermedades raras, y ha puesto de relieve la labor que desarrolla “abanderando tanto cuestiones como la detección precoz, tratamientos y terapias, como la visibilización y la inclusión de estas personas”.

El delegado ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a esta gala benéfica y ha recordado que “con iniciativas como ésta se consiguen fondos para la investigación y para todos los servicios necesarios para pacientes y familias” y que a la vez “se hacen visibles este tipo de enfermedades, que están aquí con una situación coyuntural permanente, complicada y difícil”.

Manolo Medina por su parte ha explicado que ha creado el espectáculo ‘Voces Prestadas’ “para que artistas de nombre y de renombre se unieran con el fin de que la recaudación benéfica fuera mucho más alta”. Ha repasado el elenco de artistas que actuarán en este evento, resaltando la calidad de todos ellos y ha adelantado que todas las canciones que se interpretarán serán conocidas.

Por su parte, Cristina Melero y Eva Guillermo, presidenta y vicepresidenta de Uniper, respectivamente, han dado las gracias a Manolo Medina, al Ayuntamiento, a los Museos de La Atalaya y a los artistas colaboradores, por su contribución en la organización de esta gala benéfica. Melero ha señalado que este acto es importante para las familias “para hacernos visibles y contarles al mundo que existen las enfermedades raras y ultra raras” y ha recordado que si bien es difícil pronunciar el nombre de muchas de estas dolencias, “más difícil es la lucha continua de estas familias que todos los días intentan dar un paso hacia adelante para que sus hijos, sus hijas y sus adolescentes y adultos sigan viviendo”.

También han participado en la presentación de la gala ‘Voces prestadas’ Manuel de la Momi, Juanlu Mateos y Rocío ‘La Jerezana’ para expresar su apoyo a Uniper y para invitar a toda la ciudadanía a asistir al evento el sábado día 27.

El donativo para asistir a la gala ‘Voces prestadas’ será de 20 euros y se pueden adquirir físicamente en Fanático Luz Shopping (Rotonda Aurora Boreal 3, A, 1). Los teléfonos de reserva son 619 476 703 y 671 089 989. También hay fila 0 a través de la cuenta: ES07 2100 8578 6802 0008 8074.