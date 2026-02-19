El colegio San José convierte la plaza del Arenal en un aula contra la leucemia infantil

El Colegio San José Fundación XAFER ha escenificado en la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera (Cádiz) una representación del proyecto ‘Potencias de Esperanza: Hexacopo contra la leucemia infantil’, una iniciativa en la que el alumnado ha mostrado cómo las matemáticas pueden convertirse en una herramienta de sensibilización y apoyo a la investigación contra el cáncer infantil.

A través de esta ‘performance’, estudiantes de 2º de ESO han presentado el trabajo desarrollado durante el curso, integrando Matemáticas, Religión, Música y Educación Física en una propuesta interdisciplinar orientada a destacar la importancia de la investigación científica.

El encuentro, celebrado por segundo año consecutivo y que ha combinado contenidos matemáticos, mensajes de concienciación solidaria, música creada con instrumentos reciclados y la recreación de juegos populares, tiene un carácter solidario, destinado a recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Además, ha permitido que el alumnado comparta su experiencia con la ciudadanía jerezana y con estudiantes de otros centros como Elena García Armada, Andrés Benítez o Almunia.

La actividad, enmarcada en el programa nacional ‘Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil’, ha contado con la participación de la profesora Silvia Macías, la doctora de la Universidad de Cádiz María Rosa Durán, coordinadora del proyecto a nivel universitario, y la delegada municipal de Educación, Nela García.

Durante el acto, la doctora Durán ha recordado que “la investigación no es un gasto, sino una inversión en futuro: lo que avancemos hoy nos curará mañana”, al tiempo que ha subrayado la importancia del estudio en este ámbito porque “ningún niño debería cambiar el patio del colegio por la habitación de un hospital”.

Por su parte, Nela García ha destacado la implicación de este colegio en la difusión de la ciencia y el aprendizaje con la finalidad de impulsar la investigación y salvar vidas. Del mismo modo, ha resaltado la importancia tanto de reconocer “la labor callada y a veces invisible de los investigadores” como de “participar en actividades que visibilizan esta tarea científica esencial”.

Desde la organización de Potencias de Esperanza se ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y el compromiso de la población por su aportación a esta causa.