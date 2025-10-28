El colegio Tomasa Pinilla de Guadalcacín, premiado por su proyecto 'Apaga las luces que me derrito'

Los delegados territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, junto a Nela García, delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, y Salvador Ruiz, alcalde de Guadalcacín, y el inspector educativo de referencia, Antonio Guerrero, han visitado el CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín para felicitar al equipo docente y a los niños participantes por su galardón en la octava edición del concurso escolar 'Ponte en Marcha' de la Junta de Andalucía, en la categoría de Infantil, por su proyecto 'Apaga las luces que me derrito'.

En un comunicado, ha explicado que este reconocimiento que otorga la Junta destaca el compromiso del centro con la educación ambiental y la movilidad sostenible desde las primeras etapas educativas. Ambos delegados territoriales de la Junta han destacado la implicación de toda la comunidad educativa y que "es un ejemplo de cómo la educación puede ser motor de cambio, fomentando valores de sostenibilidad y participación desde los primeros años".

"Aquí todo se hace entre todos y para todos, se percibe un gran espíritu de colaboración y una gran familia educativa", ha afirmado Aparicio, que ha añadido que "con este proyecto, Guadalcacín se ha puesto en el mapa educativo andaluz, demostrando que el talento y la innovación florecen en el centro". Además, Carmen Sánchez ha resaltado la valía de este centro y ha subrayado que "este galardón es una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía para favorecer la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte no contaminantes en las aulas".

Como ganador en la categoría de tres a seis años de este certamen, el CEIP Tomasa Pinilla ha convencido al jurado con el proyecto 'Apaga las luces que me derrito', que combina actividades educativas y un audiocuento titulado 'Pedales por el planeta' para concienciar sobre la movilidad sostenible, implicando a toda la comunidad escolar y a las familias. Por su parte, Nela García ha manifestado su satisfacción por el trabajo de este centro educativo de Jerez, que se suma así a los logros que construyen un futuro esperanzador para los jóvenes.

La directora del centro, Eva Durán, ha puesto el énfasis en el aprendizaje real. "En nuestro centro, los niños y niñas aprenden, que es lo más importante; no solo memorizan, sino que interiorizan los conocimientos a través de la experiencia", ha señalado Durán, que ha añadido que "cada proyecto, como 'Apaga las luces que me derrito', es una muestra del éxito del aprendizaje por proyectos y de la educación vivencial que promovemos".

Finalmente, el alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, ha afirmado que "es un honor ver cómo el colegio, con tanta historia y tradición, continúa desarrollando proyectos que forman a los niños y niñas en valores y conciencia ambiental". "Este premio refleja el compromiso de toda la comunidad educativa y demuestra que podemos liderar iniciativas de calidad en educación", ha concluido.