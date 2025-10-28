Guadalcacín presenta sus Jornadas Jacobeas con un emotivo acto que une Camino, cultura y participación

Guadalcacín acogió este lunes el acto inaugural de las Jornadas Jacobeas en Guadalcacín, organizadas por la Asociación Jacobea 'Sharish', con la colaboración de la Peña Cultural 'Los Amigos' y del Ayuntamiento de Guadalcacín.

El encuentro contó con la presencia del delegado de Turismo, Antonio Real, en representación de la alcaldesa de Jerez; el presidente de la Peña Cultural 'Los Amigos', Antonio Gil Alberto, y representación municipal de la localidad, así como el presidente de la Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera 'Sharish', Carlos José Perdigones; vecinos de la localidad y peñistas. Esta cita marcó el inicio de unas Jornadas que buscan acercar el espíritu del Camino de Santiago a la ciudadanía, poniendo en valor la vinculación histórica de Guadalcacín, por donde el Camino discurre desde hace años, y que próximamente se unirá al Camino Ceretano por la Vía Augusta, ampliando así su conexión con el Camino Ceretano por la Vía Augusta que promociona la asociación jerezana, organizadora de estas jornadas.

Durante el acto se inauguró la exposición de obras premiadas y seleccionadas del Certamen Nacional Fotográfico 'Jerez Ciudad Jacobea', que reúne una cuidada selección de imágenes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

El presidente de la Asociación Jacobea 'Sharish' dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de seguir fomentando el conocimiento del Camino y la colaboración entre los distintos pueblos que lo conforman. Asimismo, invitó a los vecinos de Guadalcacín y pedanías cercanas a visitar la exposición y a asistir a la proyección de la película que se celebrará el próximo 31 de octubre, a las 18:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, como cierre de estas Jornadas.

Por su parte, el presidente de la Peña Cultural 'Los Amigos', colaboradora de esta actividad, agradeció a la asociación organizadora el esfuerzo por traer a Guadalcacín y especialmente a la sede de la Peña, "estas actividades que son tan importantes para la localidad como para los mismos peñistas". Invitó a los asistentes a difundir esta actividad con especial a tención a la proyección del próximo viernes 31 de octubre a las 18 horas, la cual será gratuita hasta completar el aforo.

El representante del alcalde Guadalcacín dio las gracias tanto a la asociación jacobea como a la Peña, por haber "hecho posible el desarrollo de esta actividad en una localidad en la que desde hace años pasa el Camino de Santiago como así lo demuestra la señalética que por toda la localidad se encuentra".

Para finalizar su intervención, señaló que el Ayuntamiento de Guadalcacín "siempre tendrá abierta sus puertas para seguir colaborando con la asociación jerezana jabobea".

Antonio Real agradeció los esfuerzos que la asociación hace por que Jerez y su comarca sean conocidas como ciudad jacobea. Asimismo, agradeció al presidente de la Peña que acoge las actividades de estas Jornadas por su implicación y colaboración en las mismas y reseñó la implicación que espera de la asociación en el próximo gran evento que celebrará Jerez en 2026 como es ser Capital Nacional Gastronómica, en que en 2031 Jerez sea reconocida como Capital Europea de la Cultura.

El acto se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, reflejando el compromiso de la comunidad con la difusión del patrimonio jacobeo y los valores del Camino: encuentro, hospitalidad y espíritu compartido.

Al finalizar el acto, se hizo entrega de sendas placas de agradecimiento al presidente de la peña colaboradora, como al Ayuntamiento de Guadalcacín.