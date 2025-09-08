El colegio de El Torno ultima sus trabajos de mejora antes del inicio del curso

El diputado de Cooperación, Javier Bello, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Bertón, y el alcalde de El Torno, Francisco Javier Fuentes Ladrón de Guevara, han visitado el colegio de la ELA tras tener mejoras del Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA.

Bello ha destacado el valor que tiene este programa especialmente en las zonas rurales, y los resultados que se obtienen "cuando las administraciones van de la mano". "Aquí está el ejemplo de la Junta y la Diputación, que nos ponemos al servicio de las necesidades que nos plantean desde las ELA, desde lo local, que son quiénes mejor saben las prioridades que tienen sus vecinos y vecinas”.

La delegada territorial ha indicado que “la suma de esfuerzos que supone el PFEA se materializa en actuaciones de utilidad para la ciudadanía, que mejoran infraestructuras públicas. Se trata de trabajos muy necesarios, que cuentan con el respaldo y la labor conjunta de las administraciones, que crean empleo y afianzan a la población, especialmente en el ámbito rural”.

En el colegio se han desarrollado labores de lijado y barnizado de las ventanas de madera. Además se ha preparado el soporte para ubicar una plataforma a modo de pasarela de madera y los alcorques en huerto y en el perímetro de los arboles.

El PFEA es un programa financiado a tres bandas (Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación), en el que también tienen un papel destacado los ayuntamientos y que responde a una doble finalidad: la mejora y mantenimiento de infraestructuras municipales y la creación de empleo en áreas rurales, con jornales que permiten asentar la población al territorio. En este caso ha sido la herramienta que la localidad ha elegido para poder desarrollar una serie de mejoras en el colegio que ya podrán disfrutar los escolares que se incorporan esta semana al curso 2025/2026.

Además, con cargo a este mismo programa el PFEA también emprende otras obras en la ELA, como la terminación del mirador de la Calle Guadalete, dentro del apartado de obras de Garantía de Rentas. Si bien las del colegio ya estarán listas o casi listas esta semana, al habérsele dado prioridad para el inicio de las clases, las del Mirador tienen hasta final de octubre para su ejecución.

En El Torno este programa representa una inversión de 116.379,94 euros, y necesitará que se completen 824 jornales, de los cuales 584 son de mano de obra no cualificada.

Con respecto a la calle Guadalete, actualmente está ejecutada la demolición del acerado perimetral del muro y la excavación de la zapata. Además se ha ejecutado el hormigón de limpieza. En breve, se va a comenzar a montar la armadura del muro de hormigón armado.