Renovación integral en el parque infantil de la plaza del Progreso en Jerez

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha anunciado que "dentro de las inversiones que se van a financiar con cargo al remanente de Tesorería, están las mejoras de diferentes parques infantiles de la ciudad, entre ellos, la renovación del ubicado en la plaza del Progreso".

Espinar ha manifestado que “en nuestra ciudad existen muchos parques infantiles y, aunque no es tarea sencilla, queremos llegar a todos con estas mejoras. Tenemos claro que estos espacios son necesarios para la convivencia y para el esparcimiento de los más pequeños. Tenemos que llenar de risas y alegrías estos parques otra vez y para ellos estamos trabajando”. Desde el gobierno apuntan a que la renovación estará concluida antes de final de año.

Sobre el parque infantil de la plaza del Progreso, el teniente de alcaldesa ha destacado que “está en pleno corazón de la ciudad y necesita una remodelación integral que permita que los niños y niñas que lo disfruten lo hagan en las mejores condiciones posibles y como merecen”. También se repondrán los alcorques en la siguiente campaña de plantación de árboles de la Delegación de Medio Ambiente.

Asimismo, Espinar ha destacado que con esta intervención, en un lugar tan emblemático del centro, “se da respuesta a un demanda realizada, desde hace mucho tiempo por los comerciantes de Acoje y el vecindario. Los niños y niñas de Jerez deben contar con unos espacios acondicionados a sus necesidades, tanto lúdicas como de seguridad. Y en ello está trabajando este gobierno ya que, como he dicho, vamos a intervenir en otros muchos que lo necesitan.”.