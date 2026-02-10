Todos los colegios de la zona rural vuelven a retomar las clases este miércoles

Este miércoles, los alumnos de los colegios públicos de El Portal (Virgen del Mar) y de La Ina regresarán a sus aulas, una vez levantada la orden desalojo que pesaba sobre ambos núcleos rurales por la crecida del río Guadalete. Estos dos centros eran los únicos de la zona rural que aún permanecían sin clase.

Ya en la jornada de este martes volvieron a su actividad los centros educativos La Barca, Nueva Jarilla, El Torno, San Isidro, Estella y Torrecera, de la pedanía de Cuartillos, así como de las barriadas rurales de Gibalbín y Lomopardo.

También volverán este miércoles las clases al centro de educación infantil Rocinante, en la zona sur, que se cerró por unos desprendimientos en el techo que ya han sido solventados.

Finalmente, está prevista que la actividad presencial regrese al Campus Universitario de Jerez. Las clases volvieron este lunes, aunque estas se impartieron a través de la plataforma virtual de la Universidad de Cádiz (UCA).