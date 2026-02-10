Jerez será declarada zona catastrófica por el Gobierno de la Nación por las inundaciones del Guadalete

El Consejo de Ministros ha aprobado en la jornada de este martes la inclusión de Jerez dentro de las zonas afectadas por una emergencia de protección civil (antes denominada zona catastrófica) por los daños ocasionados por las inundaciones provocadas por el río Guadalete durante el temporal de lluvias sufrido en las dos últimas semanas. No obstante, esta declaración es un primer paso puesto que las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños.

De hecho, según lo apuntado este martes por la portavoz del Gobierno y ministra de de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, la próxima semana se aprobará un nuevo decreto con "medidas específicas" para las ayudas que se darán para hacer frente a los daños provocados por la sucesión de borrascas de las últimas semanas. Junto a Jerez se han incluido el grueso de municipios de comunidades autónomas y provincias que se han visto afectadas por fenómenos meteorológicos adversos producidos desde el pasado mes d enoviembre.

Buena parte de la Vega del Guadalete se ha inundado en las últimas semanas por la sustancial crecida del río, anegando buena parte de los núcleos de El Portal, La Corta, La Ina y Las Pachecas, así como otros núcleos rurales más pequeños, e incomunicando a otros como La Greduela y Rajamancera, además de generar importantes afecciones y cortes de carreteras en toda la zona rural de Jerez.

El pasado lunes, el gobierno municipal anunció que está llevando a cabo los estudios necesarios para tasar los daños y solicitar esta declaración. En este sentido, el ejecutivo señaló que se ha conformado un equipo técnico que asesore a los afectados para acogerse a estas ayudas. Aunque aún es pronto para cuantificar los daños en Jerez, entidades agrarias como Asaja ya han realizando una primera estimación fijándola en más de 527 millones de euros las pérdidas en el campo de la provincia.

Según explicó el Ministerio del Interior en un comunicado, el acuerdo del Consejo de Ministros ya recoge ya una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y que están destinadas a paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia. No obstante, abre la posibllidad de que otros departamentos de la administración central puedan habilitar otras ayudas propias de sus ámbitos competenciales como puedan ser beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social o ayudas para reparar daños en las infraestructuras públicas, entre otras.

Ahora bien, estas líneas de ayudas pueden complementarse con otras que habiliten el resto de administraciones públicas en su ámbito competencial.