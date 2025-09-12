Los comedores de Alcazaba y Cervantes, a la espera de las obras

María José García-Pelayo, junto a José Ángel Aparicio, y la directora y jefa de estudios del CEIP Montealegre, Presentación Morales y Elena López.

Una de las novedades del inicio del curso escolar en Jerez estaba en dos centros educativos de la ciudad, el Alcazaba y el Miguel de Cervantes, a los que la Consejería, después de muchos años de peticiones, les había concedido el comedor escolar. Sin embargo, a día de hoy este servicio tendrá que esperar.

Muchos padres y madres de ambos centros han denunciado esta situación a este Diario, quejándose de que el ‘prometido’ comedor, tanto en uno como en otro centro, “no está funcionando”.

A este respecto, María José García-Pelayo confesó ayer, en una visita al CEIP Montealegre, que “estamos pendientes de afrontar las adecuaciones de los CEIP Alcazaba y Cervantes, cuyas obras las va a hacer el Ayuntamiento”.

En efecto, a día de hoy la realidad es que no se está dando servicio de comedor en ninguno de los dos centros, una situación que según informan desde el Consistorio, esperan solucionar en las próximas semanas.

Así, mientras se llevan a cabo las respectivas obras en estos dos colegios, Ayuntamiento y Junta de Andalucía trabajan en adecuar ciertas zonas para poder servir la comida de manera provisional.

García-Pelayo ha explicado que “a medida que vaya llegando todo el material, iremos montando la cocina, aunque sea de manera provisional, hasta que las obras estén finalizadas, pero este curso los niños y niñas del Alcazaba y el Cervantes también tendrán comedor escolar”.

Una imagen del colegio Alcazaba.

Entretanto, el gobierno local acaba de aprobar un contrato menor para las obras del CEIP Alcazaba, unas obras que tendrán inicialmente un plazo de ejecución de 2 meses.

Asimismo, según aseguran desde el Ayuntamiento, en los próximos días se espera sacar el pliego para las obras en el CEIP Miguel de Cervantes, cuyos trabajos son un poco mayor, para seguidamente sacarlo a licitación.

De hecho, la nueva delegada de Educación, Nela García, el primer cometido nada más llegar al cargo ha sido firmar la propuesta de gastos del expediente de las obras del CEIP Miguel de Cervantes.

Siguen las actuaciones en los centros

Durante la visita al CEIP Montealegre, García-Pelayo ha estado acompañada por el nuevo delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, y por la delegada municipal de Educación, Nela García.

La alcaldesa ha expresado el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento de la red de centros educativos y con la progresiva mejora de la calidad de la educación en la ciudad, destacándola como “prioridad” para el gobierno municipal.

En este sentido, ha hecho referencia a la antigüedad de la mayor parte de los centros docentes de la ciudad y a las necesidades de reforma que ello supone. Por poner un ejemplo, ha mencionado que sólo en el CEIP Montealegre se han realizado recientemente 46 actuaciones. Estas obras, a veces son de gran calado y requieren de la intervención de la Administración autonómica, que “con su trabajo día a día nos van dando respuesta a las necesidades que vamos planteando”.

La primera edil también ha recordado que desde el Ayuntamiento se trabaja en dos proyectos para dotar de sombra a los patios de recreo de los CEIP Pío XII y Gloria Fuertes. Igualmente, se ha referido la regidora a que los centros educativos de la zona Oeste de Jerez han sido incluidos para la petición de fondos europeos EDIL, que ya se van a resolver por parte del Gobierno de España.

Respecto al CEIP Montealegre, la alcaldesa ha señalado que este centro es referente de educación de calidad, que fue “el primero de nuestra provincia en tener aula de integración y que se sigue percibiendo como un centro educativo que atiende con mucha calidad y con mucho cariño a los niños y niñas con necesidades educativas especiales”. Además, “promociona el emprendimiento y las nuevas tecnologías, cultiva un huerto y lidera proyectos innovadores”.

Por su parte, la directora del CEIP Montealegre, Presentación Morales, ha dado las gracias a la alcaldesa y al delegado territorial por su visita en este inicio de curso y ha destacado que con “familias muy comprometidas, profesorado implicado, equipos directivos que siempre buscan la excelencia en sus centros y la necesaria colaboración de las instituciones, conseguiremos hacer que la escuela pública llegue al nivel de valor y de reconocimiento que realmente merece”.