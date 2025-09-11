'Esencia': El caballo cartujano, Jerez y su gente al estilo de Caravaggio

Algunas cosas sublimes sólo se pueden ver y vivir en Jerez. Es el caso del proyecto y la exposición ‘Esencia: Cinco siglos del caballo cartujano’. La muestra recoge imágenes de los purasangres de la Yeguada Cartuja del Hierro realizadas por el fotógrafo jerezano Paco Martín. Este proyecto homenajea al caballo cartujano del Hierro del Bocado y a la ciudad que le vio nacer, a sus personajes y a sus paisajes. Se trata de una selección de imágenes realizadas en 38 sesiones fotográficas, un recorrido por la ciudad con el caballo como guía.

Martín ha estado sumergido en la preparación y realización de este proyecto durante dos años, aunque fotografía a los caballos desde el año 2000. “Me parece un animal espectacular. Normalmente, se intenta asemejar el carácter de la gente del sur e, incluso, de España con el toro y creo que se identifica más con el caballo porque el pura raza español tiene nobleza y carácter, esos valores que quizá nos aportan el sol y nuestra forma de vivir la vida. El caballo es un reflejo de la gente del sur”, defiende, "aunque es algo difícil de explicar".

El fotógrafo comentó a responsables de la Yeguada su deseo de realizar fotos de estudio a los purasangres, al estilo de las pinturas de Caravaggio. “Me parecía interesante sacarlos de la Cartuja y traerlos a Jerez”, señala el artista. A raíz de ahí, llegaron a un acuerdo quid pro quo, en virtud del cual la entidad podría utilizar las imágenes posteriormente, y llevaron a cabo la sesión de fotos en el interior de la iglesia de San Miguel. Algo que suscitó cierta polémica. “Quedaron unas fotos espectaculares que algún día saldrán a la luz”, afirma.

César Saldaña en la sede del Consejo Regulador, con un caballo cartujano. / Paco Martín

A partir de entonces, continuaron las conversaciones para trasladar a los caballos a lugares señeros e icónicos de la ciudad donde fotografiarlos con personas emblemáticas de Jerez. Además, lo harían coincidir con los 540 años la estirpe cartujana en Jerez. "Álvaro Domecq fue la primera persona con la que contactamos y sin la cual no hubieramos realizado el proyecto por su importancia en el mundo del caballo de Jerez, y en qué mejor sitio para esta primera sesión que el Alcázar de Jerez", puntualiza.

El nombre del proyecto es 'Esencias' porque intenta captar la propia esencia de Jerez, tanto de sus personas como de los caballos. Según el autor, algunas de estas personas están en un segundo plano, pero poseen una gran potencia fuera de Jerez. “Por eso hay personas muy importantes que trabajan fuera de Jerez. Lo mismo sucede con personas del mundo del flamenco o del vino, como el mejor enólogo del mundo, Sergio Martínez de Lustau a quien, a lo mejor, no todos conocen". Las científicas Mercedes Nieves y Paloma Martín Bejarano, el diseñador Abraham Zambrana, los artistas David y Alfredo Lagos, ‘Macanita’ y Jesús Méndez, la empresaria Carmen Borrego Plá, las deportistas Mercedes Chilla y Laura Delgado, o los chefs Juanlu Fernandez, e Israel Ramos, entre otros, son los protagonistas junto a los caballos cartujanos.

Helena Rivero junto a un cuadro de Velázquez. / Paco Martín

En general, la fotografía de ‘Esencia’ está realizada con tres puntos de luz y compensando con la luz ambiente. Paco Martín pinta sus fotografías con la luz, jugando con claroscuros, un estilo que en su día a día como fotógrafo en medios de comunicación o eventos deportivos no puede mostrar: “Me gusta la fotografía gastronómica, de caballos y los retratos. Intento tratar al caballo, como si fuera una persona. De esta forma, quiero captar la propia esencia del animal”. Un libro homónimo incluye 38 fotografías en cada uno de los diferentes escenarios. También cuenta con textos de Josefa Parra, Margarita Martín Ortiz, Jesús Rodríguez y Manuel Sotelino, y con prólogo de Gonzalo Giner.

Con esta experiencia, Martín ha unido lazos con muchas personas de Jerez y ha abierto la mente al mezclar mundos diferentes como el entorno, el animal y el personaje. Pero, en definitiva, lo que se muestra en la exposición ‘Esencias’, que se podrá visitar en Los Claustros hasta el 27 de septiembre, es su particular forma artística de "interpretar a personas que son esencia misma de Jerez y a algunas de las cuales les guardo mucho cariño”, asegura el fotógrafo Paco Martín, autor de la muestra 'esencia'.