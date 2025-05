Comer en la Feria de Jerez: "Reservar es algo que nos viene bien a todos"

Cuando a finales de enero todavía no hemos terminado de subir la cuesta de las Navidades, ya se vislumbra en el horizonte la Feria del Caballo de Jerez. Y es que ya por esas fechas empiezan a moverse las reservas de mesas para comer en el Real. Así lo confirma el presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, que comenzó a recibir llamadas para almuerzos en la caseta Casa Juan Carlos hace casi cuatro meses. "Lo que se está viviendo en la Feria con las reservas es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, porque pocas veces ya se va a comer fuera sin reservar. Y cuando uno hace una visita a una ciudad y quiere comer en algún sitio en especial, lo segundo que hace tras reservar el viaje es reservar el restaurante. Y eso es lo que está pasando en la Feria", explica Alfredo. "Hay en torno a 180 casetas para dar de comer unas 20.000 personas, más o menos. Se queda insuficiente. Ya sólo el día de la inauguración, para cenar, no sé cuánta gente se congregará en el recinto", añade.

Casetas, con sus diferentes especialidades cada una, que cada vez cierran las reservas antes. "Si hace nada estábamos llenos unos días antes, ahora cada vez se adelanta más la fecha de cierre de reservas, se agotan antes las mesas", destaca Alfredo, que deja claro que, aunque no haya reservas ya, "en mi caseta siempre se dejan libres la barra y otros espacios con toneles para personas que vengan sin reserva a tomar algo".

Alfredo Carrasco subraya que las reservas en Feria "es algo que a todos, caseteros y ciudadanos, nos viene muy bien en algún momento, excepto cuando no llego a tiempo y entonces ya me molesta. Las reservas ayudan mucho al hostelero y a la persona que así se garantiza una mesa. Para las cenas no hacemos reservas, hay más rotación".

Una alta demanda de reservas que algunas casetas utilizan en detrimento de la barra, ya que ocupan este espacio con más mesas, lo que reduce la posibilidad de una entrada libre y provoca que el espacio 'se privatice' sólo para quien reserva.

Julio Becerra, de la caseta Jerez-Londres, tiene "todo reservado de sábado a sábado, a pesar del agravio sufrido por el Ayuntamiento con el cambio de ubicación de nuestra caseta, algo que ya hemos denunciado. Podríamos haber tenido más reservas si no hubiera sido por el cambio porque tendríamos más espacio". Aun así, Julio es partidario de las reservas, "porque nos benefician a todos, para contar además con una previsión, ya sea para hosteleros como para el ciudadano que viene a comer".

En las casetas Cayetano del Pino y Amigos del Cañizo son pocos los espacios que quedan libres ya. "Estamos muy contentos. Creemos que el auge de las reservas viene a raíz del Covid y en nuestro caso, desde Navidades ya estamos recibiendo llamadas para reservas y estas últimas semanas han sido una locura. Cada vez se adelantan más. Hoy es que es prácticamente imposible comer sin reserva".

Desde la caseta 'Amigos del Canasta', Alejandro Vega cuenta que las llamadas para hacer reservas se intensifican en las últimas semanas. "La gente se ha acostumbrado a reservar, a garantizarse un sitio donde quieren y cada vez se planifica con más antelación". Algo que para Vega "es beneficioso, nos viene bien siempre porque es una forma de poderse planificar, contratar camareros y comprar el estocaje adecuado. Es algo que sucede especialmente a raíz del Covid".

Reservas o no, Alfredo Carrasco asegura que hay "muchas ganas de Feria, y hay que disfrutarla nada más poner el pie en ella. La de Jerez es de las pocas ferias de Andalucía que va en auge cada vez más. Se han hecho cosas muy buenas y se siguen haciendo y entre todos la tenemos que seguir sacando adelante".