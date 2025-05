IU denuncia al Ayuntamiento de Jerez por el reparto de las casetas de la Feria: "No se ha hecho conforme a la ley"

Izquierda Unida ha denunciado al Ayuntamiento de Jerez por "el reparto arbitrario y sin criterio" de los espacios de las casetas en la Feria, y por ello presentaron el pasado miércoles una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo "porque creemos que las cosas no se han hecho conforme a la ley".

Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz municipal de IU, de La Confluencia, lamenta que "el Partido Popular ya ni se tapa". "La Feria de Jerez no es, ni va a ser, el cortijo del Partido Popular, ni de Paco Zurita, ni de María José García Pelayo, ni de nadie. Hemos pedido al juez que se adopten medidas cautelares, porque es evidente, y lo podemos comprobar, que el procedimiento se ha hecho de manera absolutamente discrecional y desde el amiguismo".

"La ordenanza aprobada por el Partido Popular es taxativa y exige que el expediente incorpore un informe en el que técnicos del Área de Fiestas del Ayuntamiento hagan una propuesta del plano, aclarando qué espacio va a ocupar cada caseta y además justifique y motive, desde un punto de vista técnico, el porqué cada caseta ocupa un lugar determinado", añade.

Este informe técnico "no existe". "Existe un informe en el que se bareman las casetas, pero que en ningún caso incorpora, ni la propuesta de plano ni la justificación ni motivación del espacio que va a tener cada caseta. ¿Por qué? Porque el señor delegado, y lo dejó muy claro en el pleno extraordinario que celebramos en el Ayuntamiento, se ha encargado de repartir los espacios con los amigos", denuncia Ruiz-Berdejo.

"Desde el primer momento dijimos que esta no nos la tragábamos y vamos a llegar hasta el final. Y no estamos solos. Son muchos los afectados. Algunos de ellos irán presentando paulatinamente sus correspondientes denuncias. No pensamos parar porque creemos que es una cacicada", subraya el portavoz.

IU critica que el nuevo reparto de las casetas de la Feria es "una completa falta de respeto a un buen número de caseteros y hosteleros que llevan muchos años trabajando esta Feria. Se les va a causar un daño irreparable". "Creemos que tenemos la responsabilidad política de llegar hasta el final en este asunto, porque lo que está en juego no es ni más ni menos que la Feria de Jerez. Y tenemos claro que no puede avanzar hacia el modelo PP, que es el modelo de Sevilla, de la privatización de los espacios públicos y del reparto discrecional y a los amigos, a los señoritos, en definitiva", añade el portavoz.

Ruiz-Berdejo insiste: "Entendemos que falta una cuestión fundamental y es averiguar quién decide qué caseta ocupa cada espacio. Desde luego, los técnicos del área de Fiesta no son, porque en ese informe, ni hay propuesta de plano ni hay una justificación y motivación de los espacios que se han repartido. Si esas medidas cautelares prosperan y el juez estima que se deben conceder, tendrían que retornar los espacios originales, que entendemos que es lo que debería ocurrir, toda vez que se ha aprobado un expediente de forma absolutamente irregular".