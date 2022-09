El comercio del centro de Jerez vive un momento 'dulce'

El centro de Jerez vive un buen momento comercial. Acoje pone en valor las recientes aperturas y prevé un final de año positivo. "Las previsiones son buenas. Este verano han abierto establecimientos nuevos, tanto de comercio como hostelería, y ahora abre un nuevo bar en el centro, con una oferta nueva y diferente para seguir sumando a la rica variedad que hay en Jerez", señala la presidenta de la entidad, Nela García.

Además, desde Acoje avanzan que "pronto va a abrir la heladería de calle Lancería y también hay otro local que se quedó vacío por traslado (pero en la misma calle), y en breve va a ser ocupado por una buena marca. Es cierto que se cierra a veces por distintas cuestiones, pero se va renovando, vienen nuevas firmas. Esto es una evolución continua".

Frente a otros tiempos en los que el comercio y la hostelería vivían momentos negros, "en el ciclo económico estamos ahora en la parte de subida. De hecho, anoche otros inversores de la zona del Levante estuvieron hablando conmigo para buscar una ubicación para una empresa de servicios. Jerez está de moda siempre".

La presidenta de Acoje añade que "la segunda quincena de agosto nos ha sorprendido gratamente, todo lleno. La ciudad es muy competitiva, todo el que viene lo dice. Comer aquí tiene mucha calidad, la gente es súper amable y acogedora. Tenemos la zona comercial más amplia de la provincia, con una gran variedad y calidad impresionante, y eso los que vienen de fuera lo valoran muchísimo".

A pesar de todos estos puntos positivos, hay otros en los que se debería seguir poniendo la lupa para buscar una solución: limpieza y seguridad. "Son cuestiones en las que hay que estar insistiendo constantemente. Durante un par de días se pone más interés policial en ciertos puntos, como en el tema de la mendicidad que es un problema crónico en la ciudad, pero en cuanto se relaja el dispositivo volvemos a lo mismo", declara García.

"Insistimos en que se necesita más efectivos de personal, más medios técnicos para Policía Local y Nacional, para que puedan hacer más intervenciones. Seguimos insistiendo en que hacen falta cámaras de vigilancia, porque es un recurso que es disuasorio y que puede ayudar a resolver muchísimas investigaciones. E insistimos en el tema de la limpieza. Agradecemos el esfuerzo de la UTE y del Ayuntamiento, pero hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que respeten los horarios para tirar la basura y los sitios donde hay que tirarla. Y ya no sólo por los visitantes, sino por respetarnos como vecinos", subraya la presidenta de Acoje.

En la recta final de los trabajos de renovación de la plaza de abastos, desde la asociación comercial señalan que "los problemas del entorno de la plaza del mercado no se solucionan en dos días. Hemos hecho una propuesta y hemos tendido la mano a todos los grupos políticos y al equipo de gobierno de la necesidad de dar una regulación a los temporeros". "El temporero es una figura que no está recogida en las ordenanzas municipales, es una figura histórica que por supuesto no debería desaparecer, pero sí darle una regulación, una reubicación e incluso dotarlos de una infraestructura, tipo puesto, que mejore y dignifique", remarca García.

Además, desde Acoje añaden que "también está el tema de la compactadora de basura del mercado, que genera olores y ciertos residuos hacia la plaza, y pedimos que se mejore el proceso. Es volver a establecer protocolos para hacerlo todos mejor". Y por último, "es muy necesario erradicar la venta ambulante ilegal. No puede haber personas vendiendo en la calle sin licencia, sin autorización, tanto por la competencia desleal como por salud pública".

Desde Acoje animan a la ciudadanía a disfrutar de las Fiestas de la Vendimia, un ciclo festivo que arranca el próximo sábado 3 de septiembre con la Pisa de la Uva en la Alameda Vieja y se prolongará durante dos semanas con el vino como principal protagonista: "Otra oportunidad para vivir el centro de Jerez".