"Al comercio del centro de Jerez habría que ponerle una alfombra roja"

La Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez 'Acoje' y la Asociación Unión de Comerciantes de Jerez 'Asunico' han realizado un balance tras las fiestas navideñas, así como del estado del comercio del centro en general. La presidenta de 'Acoje', Ana Pérez, ha subrayado que "de un tiempo a esta parte, la fluctuación de personas que vienen a comprar al centro ha cambiado. Antes, la campaña de Navidad en el comercio empezaba a mediados de noviembre y ahora, las compras fuertes empiezan el 26 de diciembre, cuando ya han terminado las zambombas. Es verdad que atraen mucho público y turismo, pero al comercio en sí las zambombas no nos benefician mucho porque el tiempo se ha acortado".

Pérez añade además que las quejas vecinales respecto a las zambombas y sus consecuencias, "también afecta al público familiar, que viene menos al centro a comprar en esas fechas". A pesar de esta situación, Pérez resalta la "buena comunicación que tenemos con el Ayuntamiento, es muy buena, y escuchan todo lo que les pedimos", y pone como ejemplo las lanzaderas, "que han visto incrementado su uso de público que viene al centro. También ha habido mejoras este año en la limpieza respecto al año pasado, los aseos portátiles, y seguimos en conversaciones con el consistorio respecto a nuevas medidas y mejoras para el próximo año, como la seguridad, que siempre es necesaria, y es lo que siempre pedimos, un refuerzo de policías. Lo importante es la escucha activa y dar soluciones".

Recuerda también al respecto que 'Acoje' tiene una campaña para clientes de aparcamiento gratis una hora en el subterráneo del Arenal. Asimismo, desde la Asociación se está trabajando junto al Ayuntamiento en una "nueva campaña de imagen del comercio del centro" que se presentará próximamente.

"La Navidad cambió hace muchos años"

Desde Asunico, su presidente, Manuel García, advierte de que cualquier "alarma social, como la celebración de las zambombas, las calles cortadas y demás, hace que el jerezano venga menos al centro. Pero, por otra parte, nos echamos las manos a la cabeza, pero hay que recordar que la Navidad en Jerez cambió ya hace algunos años y nos pasa como a los Carnavales, los Sanfermines, las Fallas... Todo tiene su parte positiva y la negativa. Yo me quedo con lo positivo: las zambombas son una entrada de dinero para la ciudad, que se sustenta sobre todo en el sector servicios, que además funciona". Al respecto, añade que para evitar esa dependencia sólo de la hostelería, "habría que crear más industria, lo que fue Jerez en su día con las bodegas. Todavía no hay un sector que tire, sólo la hostelería, que es la que da vida al centro. No nos podemos cargar a la gallina de los huevos de oro. El comercio y el centro sobreviven como pueden y están muy tocados". "El centro -añade- funciona bien y es gracias a la hostelería. Es algo por lo que hemos luchado mucho, sobre todo con el acuerdo de los subterráneos. Tenemos un centro mejor y vamos a seguir luchando por él".

García destaca que el centro de Jerez en Navidades "ha estado impresionante. Al centro se puede venir perfectamente y tenemos que vivir con eso ya. La hostelería y el comercio tienen que convivir porque una cosa no se sustenta sin la otra, y que vengan nuevas aperturas de comercios. El centro es un área comercial en la que confluyen también viviendas y hay que convivir. En el centro no viven solos los vecinos, comparten vida con la actividad comercial, que no puede ser a la carta. Siempre se ha convivido y hay que seguir conviviendo. El equilibro es imprescindible y nos tenemos que entender todos, algo que siempre hemos defendido. El centro ya no es lo que era porque todo cambia".

Entre las demandas principales, García pide 'locomotoras' que lancen el centro como nuevas aperturas y que se "asfixie menos al comerciante con burocracia y continuas inspecciones, más obstáculos, cuando no se está controlando Internet ni tampoco la ley de protección de datos, que es un sacadero de dinero. La inflación, las grandes áreas comerciales... son tantas cosas que ya no podemos más. Al comercio que está abierto habría que ponerle una alfombra roja, y viceversa. Están acabando con el emprendedor".