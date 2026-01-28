El Ayuntamiento de Jerez cerró el pasado año con la mayor deuda con sus proveedores desde 2022

El Ayuntamiento de Jerez cerró el pasado año con una deuda con sus proveedores que superó los 23,9 millones de euros. Este es el importe más elevado de los contabilizados al cierre de un ejercicio desde 2022. Teniendo en cuenta los informes que la tesorería municipal publica mensualmente, esta magnitud ha mantenido una tendencia creciente desde que alcanzó su mínimo histórico en octubre de 2024, donde el importe de facturas impagadas apenas fue de 4,9 millones de euros. Se da la circunstancia de que el Consistorio no pudo acogerse en 2025 al plan de pago a proveedores que anualmente habilita el Ministerio de Hacienda, un mecanismo que permite liquidar facturas mediante la suscripción de un préstamo a largo plazo con bajo interés.

A lo largo del pasado año, el Consistorio abonó unos 86,9 millones de euros en facturas, unos 3,3 millones de euros más que en 2024. Sin embargo, este incremento no sirvió para reducir su adeudo comercial situándolo en unos 9,7 millones de euros más que al cierre del ejercicio precedente. Así, de los 23,9 millones existentes en el debe, 18,9 millones corresponden al Ayuntamiento y el resto a empresas, fundaciones y organismos municipales. De hecho, desde marzo de 2023 la matriz del 'holding' no tenía un adeudo tan elevado —por entonces tenía pendiente de pago unos 25 millones de euros—.

En cuanto al conglomerado de empresas de capital municipal, Cirjesa, la gestora del Circuito de Velocidad, continúa siendo la que tiene un mayor débito. Así, cerró 2025 con 2,2 millones de euros pendientes de pago, aunque bien es cierto que este importe lo ha logrado reducir casi a la mitad tras haber abonado unos tres millones de euros en los meses de noviembre y diciembre. No obstante, la empresa pública del trazado no cerraba un ejercicio con un adeudo tan alto desde 2019 (entonces se situó en los 2,4 millones de euros).

Mientras tanto, Comujesa, la empresa que tiene encomendada la prestación de algunos servicios municipales tales como el transporte público o la ayuda a domicilio, entre otros, cerró 2025 con un ligero decrecimiento de su débito con respecto a meses precedentes. El importe adeudado rondó los 1,8 millones de euros, casi 200.000 euros menos respecto al año anterior. Ahora bien, este registro es muy superior con el que culminó 2024 donde se situó esta magnitud en los 717.000 euros.

Por su parte, Fundarte, la fundación que gestiona el Teatro Villamarta y el Museo de Lola Flores, culminó el pasado ejercicio con unos 700.000 euros en facturas pendientes de pago. Este importe es casi tres veces más que el registrado en diciembre de 2024.

Tres meses de retraso para el pago de factura

Según los datos recogidos por el informe de intervención, el Ayuntamiento tarda una media de 90 días en abonar su factura, un periodo muy superior a los 26 días contabilizados a finales del año precedente. Precisamente, el cumplimiento del periodo medio de pago legal a finales de 2024 —establecido en 30 días— motivó que el Ayuntamiento no pudiera acogerse al plan de pagos a proveedores.

Ahora bien, la entidad municipal que más tiempo tarda en liquidar estos abonos es Comujesa, con un periodo medio de pago de 151 días, seguido del Circuito de Velocidad con 138 y Fundarte con 122 días. Mientras, el Consistorio matriz tarda unos 77 días.