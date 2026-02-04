Comercio y hostelería de Jerez optan "en su gran mayoría" por cerrar ante el paso de la borrasca Leonardo

La adopción de medidas extraordinarias en Jerez este miércoles por el paso de la borrasca Leonardo ha afectado directamente al comercio y a la hostelería de la zona urbana y rural. La mayoría de los negocios, como el mercado de abastos, ha decidido bajar la persiana ante el aviso naranja activado por la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) para la noche del martes y la jornada del miércoles por viento y lluvia y tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía.

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez 'Acoje' han especificado que el 95-97% de los comercios permanecerán cerrados este miércoles. "La noche ha pasado sin incidencias y estamos en todo momento en contacto con el Ayuntamiento, que nos va informando de todo lo que va sucediendo", apunta la presidenta de la entidad, Ana Pérez, que cree acertada la alarma "porque es mejor prevenir, ya que todavía es posible que entremos en aviso rojo".

Pérez subraya que los negocios "se han curado en salud, han puesto sus compuertas e incluso sacos de arena, porque luego no nos acordamos que ha habido compañeros a los que les ha entrado agua hasta un metro de altura. Y eso lo hemos vivido incluso sin alerta, así que toda precaución es poca".

Por su parte, desde la Asociación Unión de Comerciantes de Jerez 'Asunico', Manuel García también señala que la mayoría de los comercios adheridos ha decidido cerrar. "Si no hay gente en la calle y no hay servicios públicos, para qué vamos a abrir", señala.

Algunos comerciantes creen que la alarma en el casco urbano "ha sido excesiva y se ha generado mucho miedo. Otros días ha hecho mucho peor tiempo y no se ha generado esta alarma. Ahora, con lo más mínimo, las Administraciones se curan en salud. Ya ningún político se la juega y es entendible, pero es excesivo. Sí es verdad que en la zona rural sí puede existir esta alarma, pero en ciudad ha habido otros días con más viento y más lluvia".

Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, detalla que el 70% de los negocios de hostelería adheridos a la asociación están cerrados. Sin embargo, un porcentaje de los que abren de tarde "se están planteando abrir. No saben aún qué harán. Ante un fenómeno meteorológico tan extraordinario como el que estamos viviendo es mejor atender a lo que nos digan los expertos. Más vale prevenir".