Jerez adopta medidas extraordinarias por la borrasca Leonardo

"No sabemos a lo que nos enfrentamos, por ello hemos trabajado como si estuviéramos en alerta roja". La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y su equipo de Gobierno han informado de las medidas que se van a empezar a adoptar desde este martes y que están enmarcadas en el protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos y ante el aviso naranja activado por la AEMET para la noche del martes y la jornada del miércoles por viento y lluvia y tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía, en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha informado de la suspensión de las clases de manera presencial en los centros educativos tales como guarderías, colegios e institutos, de Jerez, además de la Universidad. También se ha decidido elevar el nivel de emergencia del nivel 1 al 2, lo que significa preactivar a la Unidad Militar de Emergencias para que pueda intervenir de manera inmediata.

El Ayuntamiento de Jerez ya comenzó este lunes a preparar el operativo manteniendo una reunión con todos los delegados, directores de los servicios municipales y los cuerpos de seguridad para explicarles las medidas a llevar a cabo desde este martes.

Hay que señalar que el Puesto de Mando Avanzado que se encontraba en La Cartuja se ha trasladado a la Jefatura de la Policía Local donde también se encuentra activado el CECOP con el objetivo tanto de monitorizar la crecida del río Guadalete como tomar medidas ante las posibles consecuencias de la borrasca Leonardo en la zona urbana. Igualmente, se ha habilitado IFECA como centro del operativo de los Servicios Públicos para gestionar, coordinar y supervisar actividades críticas, emergencias o seguridad.

Entre las primeras medidas, se ha trasladado a los alcaldes de las ELA y delegados de barriadas rurales "la necesidad de que fueran concienciando a los vecinos de realizar el desalojo de sus domicilios lo antes posible, antes del anochecer, sobre todo, a personas en situación de vulnerabilidad. Igualmente, se les ha entregado una emisora con la que pueden estar permanentemente conectados con los servicios de emergencia y personal del Ayuntamiento". "La previsión es 700 litros en Grazalema y 200 litros en nuestra ciudad, por lo tanto, es importante prever el escenario de que pueda haber problemas de suministro eléctrico por lo que hay que garantizar que estén comunicados", ha señalado la alcaldesa.

De esta forma, "se han incrementado los desalojos forzosos y el total de realojados en espacios públicos o establecimientos hoteleros alcanzarán los 900 a lo largo de la tarde del martes". La alcaldesa recordó que se pueden producir "inundaciones importantes y todo lo que se ha inundado en los últimos 50 años, se puede volver a inundar", por lo que se ha "ampliado el margen de seguridad a determinadas zonas".

Está previsto que se alcancen en torno a un total de 200 viviendas en varias zonas como Las Pachecas, Cejos del Inglés, La Ina, Lomopardo, la Greduela, la Mesa del Corral en La Barca, San Isidro del Guadalete, El Rabanito en Guadalcacín, El Portal, El Portalillo, La Corta en la zona de la Venta Las Angulas y se está valorando desalojar en Nueva Jarilla.

"Estamos trabajando como si estuviéramos en alerta roja porque además podemos estar en algún momento en alerta roja tanto en el río como en la ciudad y creo que nos debemos poner en el escenario más complicado, tenemos claro que lo primero es proteger a las personas", ha señalado la alcaldesa. "Estamos a disposición de lo que disponga la Junta de Andalucía, que es la que lleva la coordinación junto al Gobierno de España y, por lo tanto, estamos a las decisiones que se tomen. Es importante que tenemos a nuestra disposición a la UME y todos y todas debemos concienciarnos y poner nuestro granito de arena, moviéndonos lo menos posible y estar pendiente de vecinos y familiares".

Medidas en el casco urbano, hasta nuevo aviso

Suspensión de la recogida de residuos desde este martes, con el cierre de la planta de Las Calandrias, "teniendo en cuenta además que hay que retirar contenedores de las calles porque no es suficiente con subirlos a la acera, hay que tomar más medidas de seguridad".

El operativo de limpieza se traslada de El Portal a Ifeca, en previsión de que El Portal se pueda inundar.

Suspensión del transporte público urbano y rural hasta nuevo aviso, desde las 20,30 horas de este martes.

Se paraliza el servicio de ORA y se cierra el cementerio.

Por otro lado, Sementales se ha habilitado también como albergue para animales, se ha comunicado a las protectoras de animales y en estos momentos se encuentran en sus instalaciones 15 perros, 1 pony, 1 caballo y 6 gatos.

Ayuda a domicilio: se atenderá sólo a los grandes dependientes, para los que también se pide la colaboración de familiares, trabajando por reorganizar dicho servicio para que los trabajadores puedan atender a usuarios más cercanos a sus residencias y evitar desplazamientos amplios. Durante este martes se han realizado más de 4.000 llamadas a personas usuarias o familiares y se ha contactado con más de 1.200 auxiliares de ayuda a domicilio para informarles de la situación y los servicios que se van a prestar durante la jornada del miércoles. Igualmente, en el Palacio de Deportes de Chapín se garantiza el miércoles y el jueves la presencia de dos auxiliares de ayuda a domicilio de 8 a 21 horas para atender a cualquier eventualidad. Las auxiliares que deban atender servicios contarán con el apoyo del servicio del taxi para realizar los desplazamientos. En cuanto a servicios sociales, el Centro Social de La Granja y la OAC de la Zona Sur tendrán este miércoles servicios mínimos para atender cualquier necesidad que se planteara.

Cortes de calles y retirada de vehículos

Desde este lunes se están instalando carteles de prohibido aparcar en las zonas vulnerables y en los accesos a la zona de la Liberación para facilitar el paso de camiones de limpieza y servicios de agua. Se prohibirá aparcar del 3 al 5 de febrero.

Se procederá a la retirada de coches y el corte selectivo de calles vulnerables tales como Porvera, Honda, Arcos, Alameda Cristina, Paquera de Jerez, calle Sudáfrica, Puente de las Olimpiadas, Puente de La Pepa, zona de la venta El Quitagolpe, zona Zafer, La Liberación, San Enrique y Las Flores.

"En zonas como la Porvera, por ejemplo, se han revisado los árboles, aunque en este sentido decir que es una situación compleja porque debido al exceso de humedad se estropean las raíces y con el viento se pueden caer".

En este sentido, también se reubicarán los contenedores de basura de dichas zonas a otras no afectadas y se está reforzando la limpieza del alcantarillado y los imbornales. Igualmente, el Protocolo establece el cierre de parques públicos e instalaciones deportivas, el Zoobotánico, el cementerio, los mercados, y la suspensión de actividades municipales tanto en centros en abierto como cerrados, además de las actividades en los centros de participación activa y centros asistenciales dependientes de la Junta.

Igualmente, estarán localizables y con la maquinaria preparada para cuando acabe la alerta, los trabajadores del servicio de limpieza viaria, parques y jardines, personal municipal y las concesionarias Villar, INUR, SICE y alumbrado público.

Sí estarán operativos y reforzados tanto Aquajerez como el 010 con seis personas más para atender el teléfono de incidencias. Se han reforzado las plantillas de los servicios municipales con contrataciones extraordinarias y se está también en comunicación con Teletaxi para coordinar sus servicios si fuera necesario.

Chapín, "la casa de todos"

"Ya tenemos a varias personas sin techo en Chapín, hemos establecido un protocolo con las organizaciones para que ninguna persona sin techo se quede en la calle y tener garantía, en la medida de lo posible, de que estén atendidas. En Chapín hay personal de Cruz Roja y asistentes sociales y se ha delimitado por zonas, para estar muy atentos a los menores y personas mayores", ha apuntado la alcaldesa, que ha destacado que Chapín "está abierto y es un refugio para cualquier persona que pueda sufrir cualquier percance o simplemente que esté sola y tenga miedo. Chapín será su casa. Personal cualificado realizará un triaje para ver qué personas se pueden trasladar a un hotel o llevarlas al hospital".

La alcaldesa reiteró un mensaje de prudencia a la ciudadanía y que se informen por los canales oficiales de las medidas que se vayan adoptando así como de la predicción meteorológica más actualizada.

Twitter:

https://x.com/ciudadjerez

https://x.com/E112Andalucia

Facebook:

https://www.facebook.com/AyuntamientodeJerez https://www.facebook.com/E112Andalucia

Instagram:

https://www.instagram.com/aytojerez/

https://www.instagram.com/112andalucia/