Comienza la limpieza de Las Pachecas una vez que el nivel del río ha permitido el acceso

El teniente de alcaldesa y delegado de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, junto a la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, y la delegada de Alcaldía de El Portal, María Mairena, han visitado este sábado las barriadas de la zona rural más afectadas por las inundaciones de la crecida del río Guadalete y ha podido comprobar que "poco a poco van recuperando la normalidad".

"Los servicios de limpieza se han afanado en la zona de El Portal y ya todas las viviendas de El Portalillo se encuentran sin agua, aunque algunos patios permanecen anegados", ha señalado el teniente de alcaldesa, que ha añadido que "poco a poco la normalidad está volviendo, y los trabajos de limpieza están centrados en que las calles puedan retomar la normalidad y en apoyar a los vecinos en retirar los muebles y enseres. Desde el gobierno municipal estamos trabajando para esta recuperación de la normalidad a la par que con la reunión que se ha convocado por parte de la alcaldesa se pueda iniciar cuanto antes la petición de ayuda a los afectados".

Espinar ha informado igualmente, que "por primera vez, los servicios de limpieza están trabajando en la barriada de Las Pachecas, que era junto a El Portal las dos barriadas más afectadas. Hemos recibido por parte de los vecinos la felicitación a los trabajadores de la limpieza que están trabajando mañana, tarde y noche para devolver la normalidad y nosotros nos unimos a esa felicitación. El objetivo es que las calles recuperaran cuando antes la normalidad en la zona rural. Cuando se abra la restricción por parte de la Junta de acceso a las viviendas culminaremos el trabajo en la barriada de Las Pachecas".

La teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, ha destacado también que "se están realizando labores de achique de agua con bombas para bajar el nivel de agua de las zonas de las viviendas y evitar que si hay una nueva crecida del río el agua pueda volver a entrar en las viviendas tanto en la zona de El Portalillo como en La Greduela".

Junto a estos trabajos en la zona rural, "varias cuadrillas están trabajando en el Jerez urbano durante el fin de semana", ha añadido el teniente de alcaldesa, quien ha añadido que "se está trabajando en tres vías, por un lado eliminando los socavones, por otro trabajando en frío resolviendo tramo a tramo aquellas zonas que están más complicadas y después culminando el proyecto de 'Marea Negra' para que las calles de la ciudad estén cuando antes en el mejor estado posible. Estamos trabajando con intensidad también este fin de semana tanto en la zona rural como en la zona urbana"