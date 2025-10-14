Comienza la tercera edición del Festival de Cine 'Con Acento' de Jerez

La tercera edición del Festival de Cine ‘Con Acento’ ha arrancado este martes con un acto de inauguración celebrado en los Claustros de Santo Domingo. El evento, que se desarrollará en diversos espacios de la ciudad desde el 14 de octubre hasta el próximo 18 de octubre, ha contado con el respaldo institucional del Ayuntamiento, representado por el delegado de Cultura, Francisco Zurita, y la delegada de Educación, Nela García.

La apertura oficial ha estado presidida también por las responsables del festival, Lidia María Jaime, directora, y María Espejo, directora de contenidos. Como parte del evento inaugural, se ha abierto al público una exposición de fotografías de Carmona Otero y los trabajos del proyecto integrado de diseño de la identidad visual del festival, a cargo de los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez.

En su intervención, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha transmitido la felicitación municipal en nombre de la alcaldesa de Jerez y ha deseado tanto a la organización como a participantes una “edición extraordinaria, productiva y memorable”. El delegado ha aprovechado la ocasión para afianzar el firme respaldo del Ayuntamiento a la iniciativa destacando de inmediato su valor estratégico. Proyectos como este, “suman y proyectan una imagen positiva de Jerez, recordándonos la importancia de la cultura en nuestro camino hacia el título de Capital Europea de la Cultura 2031. Es un día de gran alegría porque este festival viene para quedarse. Este festival ha llegado a su tercera edición con un crecimiento exponencial importante y está consolidado. Tiene un porvenir muy rico y prometedor”, ha añadido.

Asimismo, Zurita ha puesto en valor “el papel crucial de la gente joven, de los jóvenes jerezanos y andaluces, que son parte fundamental del motor creativo de este sector”, al tiempo que ha subrayado “la importancia de la industria del cine para Jerez, tanto por los beneficios económicos que genera como por la proyección que ofrece de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional. La juventud es nuestro futuro, si apostamos por la juventud aquí tiene una oportunidad para soñar para un día ser grandes directores o figuras dentro d la industria del cine”, ha enfatizado

Nela García, por su parte, ha señalado que “este festival es un referente para Jerez y de Jerez para todo el mundo. Este festival, los festivales de cine permiten potenciar esta industria, que son miles de puestos de trabajo, de empresas autónomas, y también permite implementar la formación”.

El evento se desarrolla en distintos equipamientos culturales repartidos por la ciudad, acercando la actividad cultural a puntos más lejanos del centro y diseminados. La programación completa del Festival de Cine ‘Con Acento’ se encuentra disponible para su consulta en la web oficial: www.festivaldecineconacento.com.