El jerezano José Carlos Gutiérrez Romero, nombrado vestidor de la Esperanza Macarena de Sevilla

El jerezano José Carlos Gutiérrez Romero ha sido designado vestidor de las imágenes del Señor de la Sentencia y de la Esperanza Macarena de Sevilla. Su designación fue dada a conocer este domingo por la nueva junta de gobierno de la corporación penitencial sevillana.

Gutiérrez Romero es actualmente vestidor de varias dolorosas en Jerez, entre ellas Madre de Dios de la Misericordia, de la Hermandad del Transporte, Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, de la Yedra, y de María Santísima de los Dolores, de las Tres Caídas. Las dos corporaciones jerezanas ya han mostrado públicamente su felicitación al jerezano por la elección.

La Hermandade la Yedra ha destacado que su designación "es motivo de alegría para nuestra corporación que el buen hacer de nuestro hermano le haya llevado a ejercer también su labor con una de las mayores devociones marianas no solo de Sevilla, sino también de España y de todo el mundo". Por su parte, la Hermandad del Transporte ha señalado en un comunicado que les llena de "orgullo que uno de los nuestros, forjado en el trabajo silencioso, la humildad y el amor profundo a la Santísima Virgen, haya sido elegido para servir a tan venerada Imagen". "Quienes convivimos a diario con su labor sabemos de su entrega, sensibilidad y de su forma de entender el vestir como un acto de oración y respeto. Por ello, este reconocimiento no solo honra a José Carlos, sino también a nuestra propia hermandad", agregó.

José Carlos Gutiérrez Romero sustituirá en esta labor a José Manuel Lozano, que ha desarrollado esta labor durante la última década. Su designación ha sido una de las primeras decisiones adoptadas por la nueva junta de gobierno de la Hermandad de la Macarena, que está encabezada por Fernando Fernández Cabezuelo.