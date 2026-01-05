Comienzan las obras de urbanización pendientes junto a la avenida de Espera en Las Flores

Cartel anunciador de las obras, en la avenida de Espera de Jerez, junto a uno de los terrenos en los que hay prevista la construcción de nuevas viviendas.

La urbanización de la barriada Las Flores está ahora más cerca de hacerse realidad. Desde hace pocas semanas los vecinos han podido ver el cartel que anuncia el inicio de esta intervención. En concreto, la empresa Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense,) es la que se está haciendo cargo de la urbanización de la denominada unidad de ejecución 4S1 San Jerónimo en la barriada Las Flores. Se trata de un proyecto que cuenta con un presupuesto de casi 2,8 millones y que debe estar finalizado en doce meses, es decir, antes de que acabe el nuevo 2026.

Descripción de las obras

La zona que es objeto de esta actuación se sitúa en la barriada Las Flores, junto a la avenida o Camino de Espera, y limita con las calles Camino de Espera, Cabo de Nao y con la zona de la otra unidad de ejecución (4S2) que se encuentra parcialmente ejecutada.

En total se ha comenzado a urbanizar una superficie de 56.676 metros cuadrados, de los que gran parte, 31.290 metros cuadrados, son para uso residencial; 8.277 metros cuadrados se destinarán a espacios libres; 3.109 para zona de equipamiento y 13.700 para viales. Se trata de un área, además, en la que hay previsto la construcción de nuevas viviendas tanto unifamiliares como pisos, tal como muestran distintos anuncios en la avenida de Espera.

Plano de la zona en la que se ejecutarán las obras, junto a la avenida de Espera (marcada en azul en la parte superior de la imagen)

La intervención, tal como avanzó Urbanismo tras su adjudicación este verano, comprende todos los servicios y redes así como la urbanización de los viales y el desarrollo de los espacios públicos necesarios para dotar a estos terrenos de la categoría de suelo urbano consolidado.

Un proyecto paralizado desde hace años

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ya destacó en el mes de octubre la dificultad para poder llevar adelante este proyecto. Una "compleja y larga tramitación" que han tenido los distintos procedimientos administrativos relacionados con las dos unidades de ejecución que configuran la barriada de Las Flores, la 4S2, que está actualmente en desarrollo, y la 4S1, ésta última pendiente de desarrollar urbanísticamente. “Pero por fin, ponemos punto y final al último trámite que nos quedaba de este proyecto de urbanización de la UE 4S1 (que fue aprobado en 2007, pero que tuvo que ser modificado para actualizarlo a la normativa actual)", dijo, en alusión a las obras ya iniciadas tras haber sido adjudicadas”.

En este sentido, desde Urbanismo ya explicaron que para poder iniciar esta contratación fue necesario actualizar primero el presente proyecto de urbanización, que fue aprobado en 2007, y que, por tanto, precisaba de una serie de modificaciones al objeto de adaptarlo a la normativa vigente y a los precios del mercado actual.

Como consecuencia, se procedió también a la actualización de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de esta Unidad de Ejecución, posibilitando así "dar cumplimiento a la legislación vigente y llevar a cabo la contratación de las obras de urbanización". Aun así, desde el Ayuntamiento aseguraron que los vecinos de Las Flores podrían "acogerse a una serie de facilidades en el pago correspondiente a las cargas de urbanización, resultantes de esta actualización".

Asimismo, la responsable municipal ya señaló que la urbanización de estos terrenos de la barriada Las Flores contribuirá, “no sólo a ampliar la dotación de servicios e infraestructuras básicas y necesarias para dignificar la calidad de vida de los vecinos, sino también a favorecer la actividad residencial en la zona y a promover el desarrollo urbanístico de esta parte de la ciudad”.