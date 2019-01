"¿La comisión de quejas para cuándo?"

Desde que en junio de 2013 Francisco Reinoso dejó el cargo de Defensor del Ciudadano, la figura y el trabajo de aquella oficina quedaron paralizados. Desde la federación vecinal Solidaridad vuelven a poner sobre la mesa porque "la participación con este gobierno local no existe".

Desde el colectivo, José Saborido reconoce que actualmente el procedimiento "está de alguna manera paralizado" y recuerda que durante este mandato del PSOE no se ha avanzado ni en la creación de la comisión de quejas y sugerencias (cuya presidencia debe recaer en el alcalde) ni en puesta en marcha del consejo local de participación ciudadana. "Cuando entró el nuevo gobierno se debería haber continuado con lo ya esbozado durante el gobierno de María José García-Pelayo, sobre la constitución de los distritos territoriales y del consejo local de participación ciudadana", explica el representante de Solidaridad.

La federación vecinal detalla que se comenzó a trabajar en la recuperación del defensor pero "su puesta en marcha chocaba con la Ley de Grandes Ciudades, normativa por la que pertenece ya a Jerez una comisión de 'Quejas y Sugerencias'. Pero nosotros propusimos que el presidente de dicha comisión fuera el defensor, alguien 'externo'. Hace un año preguntamos al portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, si estaba constituida la comisión y nos dijo que no, organismo que además tiene el deber anual de presentar la memoria anual al pleno. ¿Para cuándo entonces?".

"¿Qué ocurre? Pues que no tenemos ni defensor, ni comisión de quejas ni consejo local de participación ciudadana. No se ha hecho nada", denuncia Saborido, quien añade que "no interesa tener un defensor que además tenga independencia del poder".

"No está constituida porque el Ayuntamiento no quiere asumir responsabilidades de un órgano que controle las quejas y sugerencias. Vamos a terminar los cuatro años de gobierno y nada. Es verdad que el defensor es a voluntad del gobierno, pero la comisión no. Es por ley", remarca Saborido.

En la web del Ayuntamiento, en el apartado de Participación hay una sección dentro de 'Atención al Ciudadano' de 'Quejas y Sugerencias'. "Las sugerencias y quejas podrán ser formuladas por escrito, fax, telemáticamente y verbalmente y contendrán todos los datos que permitan la identificación y localización del reclamante o presentador a efectos de su notificación", explica el gobierno local en la web. Hay tres formularios para descargar pero sin comisión, "¿cómo se controlan?", preguntan desde Solidaridad.

"La administración local no quiere que nadie le sople detrás de la oreja. Esto no interesa, y como no interesa están con la desidia y la dejadez. Si no hay participación ciudadana, hay muñequitos de papel y eso nosotros lo criticamos", denuncia Manuel Cazorla, también representante de Solidaridad.