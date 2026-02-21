Gasta 20 euros y paga sólo 10: Cómo obtener los bonos de descuento para comercios de Jerez

Varias decenas de negocios de Jerez se han adherido este año a la campaña Cádiz vale más

Este lunes 23 de febrero arranca en toda la provincia una nueva edición de la campaña Cádiz vale más en la que se reparten bonos de descuento de hasta diez euros por cada compra de 20 euros que se haga en los establecimientos adheridos en este año 2026.

Estos vales rebajados podrán obtenerse el próximo día 23 a partir de las 09.00 horas en la página web www.cadizvalemas.com que, en esta ocasión, cuenta con una dotación de 800.000 euros en resguardos canjeables en los negocios ya apuntandos, y que suman una cifra total de 1.272 entre mercados, hostelería y comercios en toda la provincia.

Cómo obtener los bonos de la nueva edición del programa Cádiz Vale Más 2026

Si está interesado en esta promoción de descuento, acuda a la página web y pinche en el registro de consumidores para completar su solicitud, que se activará a las 09:00 horas del lunes 23 de febrero.

Los consumidores que puedan completar su solicitud recibirán cinco vales de 10 euros cada uno, que se pueden canjear en cada establecimiento a través de un código QR.

Tendrán siete días para poder disfrutarlos.

Tras esa primera semana, si hubiera bonos no canjeados se considerarán caducados y volverán a ponerse a disposición de la ciudadanía hasta que se agote todo el remanente.

Cómo funcionan los bonos de la nueva edición del programa Cádiz Vale Más 2026

Estos vales funcionan en tramos de 20 en 20 euros, bonificando el 50% de la compra que realicen los usuarios.

Así, su lema se resume en ‘gasta 20 y paga 10’.

Se podrán utilizar indistintamente en los 45 municipios de la provincia de Cádiz, entre ellos Jerez de la Frontera, siempre que el mercado, comercio o establecimiento esté suscrito a la campaña, y teniendo en cuenta dos límites.

En primer lugar, cada establecimiento tiene un cupo máximo de 800 vales.

El segundo límite es el tope de fondos del que dispone cada uno de los dos grupos de municipios según su tamaño.

Se recomienda a las personas usuarias verificar previamente la disponibilidad y estado del comercio, mercado o restaurante al que tengan previsto acudir antes de personarse.

¿Por qué se hace el programa Cádiz Vale Más 2026?

Cádiz Vale Más es un programa que tiene como objetivo la reactivación de la economía local en etapas de menor demanda, los denominados ‘periodos valle’.

La Diputación de Cádiz impulsa este programa en coordinación con las tres cámaras de comercio la provincia y la colaboración de las organizaciones profesionales Horeca y Fedeco.

La página web de la campaña, cadizvalemas.com incluye toda la información detallada sobre el programa.

Además, los consumidores y negocios interesados en el Cádiz Vale Más pueden resolver sus cuestiones del programa a través de correo electrónico en la dirección consumidores@cadizvalemas.com y en establecimientos@cadizvalemas.com.