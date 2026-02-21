Establecimientos de Jerez adheridos a la campaña 'Cádiz vale más' con bonos descuento de 10 euros
128 negocios de Jerez se han inscrito este año en la campaña Cádiz vale más.
Moda, complementos, electrónica, restauración, entre la oferta completa y variada.
Gasta 20 euros y paga sólo 10: Cómo obtener los bonos de descuento para comercios de Jerez
- Areca Calzados Calzado y piel Calle algarve 25
- Calzados La Rotonda Avenida Lola Flores rotonda biarritz (frente a Ferreteria Xerez)
- Calzados Maribel Calzado y piel Calle Corredera 56
- Flamenco Fátima Canca Calzado y piel Calle Tornería nº6, Pasaje Santo Ángel 1
- kisco Calzados Calzado y piel Calle Enrique Dominguez Rodiño
- La Alpargatería de María Calzado y piel Calle Santa Maria 5
- Vanessa Calzados Calzado y piel Plaza Esteve 4
- Vanessa Calzados Calzado y piel Avenida de Méjico, local 8-b
- Zonak Calzado y piel CC Carrefour Jerez Norte (Avenida de Europa)
- Atmósfera Sport Deportes C/Doña Blanca 17 (junto a Plaza de Abastos)
- Atmósfera Sport Deportes CC Carrefour Jerez Sur
- Décimas Deportes CC centro comercial Área Sur, nacional IV salida 639, local b17
- Décimas Deportes Carrefour Jerez Norte (Avenida eEuropa, sn, local 18) 11405 Jerez de la Frontera
- Todobike Deportes Calle Arquitecto Jose Vargas 5-6
- Todopadel Jerez Deportes Avenida Caballero Bonald, s/n
- Electrodomésticos Cantos Electrodomésticos C/ Amianto 19
- Grupo Ecosol Electrodomésticos Calle Évora 24
- Reparaciones Quirós Electrodomésticos Asta 1
- Electricidad Quiros Ferretería Calle Mesones n 6
- Estrella Color pinturas Ferretería Calle Pistacho nº 4
- Ferreteria Cuchillería La Tijera Ferretería Doña Blanca 17
- La Tornilleria de Jerez Ferretería C/ Marruecos 6
- La Panacea Herbolarios Calle Veracruz n 4
- Parafarmacia Plaza Norte Herbolarios Avenida. Olivar de Rivero 5, local 3
- Descansolandia Jerez Hogar Avenida de Arcos, Calle Eje s/ n
- El Sakito Hogar Calle Corredera 29
- Encanto Hogar Hogar Calle Doña Blanca, 21
- Mi sofa y mas Hogar Avenida de Europa n°2 Edificio Congreso Local 1
- Rutes Hogar Calle cuatro caminos, 3
- Rutes Hogar Centro comercial La Asuncion Las Delicias
- Abrines Música Informática y electrónica Lancería 10
- Macromatica Garplus Informática y electrónica Avenida Puerta del Sur, Edificio Puerta Bahia 1-l
- Prieto Música Informática y electrónica Calle Rosario 11
- Joyeria Diferente Jerez Joyería/Relojería Avenida de la Cruz Roja s/n Centro Comercial Merca80 local 15
- Joyeria Hernandez Joyería/Relojería C/ Doña Blanca nº 14
- Joyeria Marisol Ponce Joyería/Relojería C/ José Cádiz Salvatierra. Edificio Sevilla bq1 local 4
- Joyeria Superjoya Joyería/Relojería Calle Doña Blanca 10 local 1
- ¡Ya Voy Mamá! Juguetería Plaza del Progreso,10
- Mimú Juguetería Paseo de las Delicias - Residencial Torrelobaton, local 7
- Pequelandia Juguetería Avenida Puerta del Sur 44 local a
- Casa del Libro Librería CC Area Sur Carrretera N-IV km 639
- Libreria Agricola de Jerez Librería Calle Pául, 2
- Libreria Alavera C.C Luz Shopping Ronda Boreal s/n
- Libreria Bomarzo Avenida de la Universidad, bloque 6, local 1
- Libreria El Laberinto C/ Remedios 9
- Libreria La Luna Nueva C/ Eguilaz, 1
- Mi Rincón Mágico Librería Avenida Rey Juan Carlos I, Residencial Los Infantes I, local 6
- Papeleria Punto y Aparte Librería Urb. El Pinar, local, 35
- Player vs Player Calle Descalzos 1 Edificio Los Ramos local 10
- Tierra Media Jerez Librería Plaza Madre de Dios 12, local
- Alma de Lola Moda y complementos Avenida Voltaire, local 5
- Amancia Moda y complementos Calle Consistorio 2
- Amara Sastrerían Moda y complementos Calle Corredera num 28
- Auxiliadora Gallego Moda y complementos Calle Medina 1
- Carmen Chacón Moda y complementos Santo domingo 20
- Carrusel kids Moda y complementos Paseo de las delicias 38 local 1
- Cataleya Style Moda y complementos C/ Ronda de los Viñedos 8
- Chiara joyitas Moda y complementos Ronda Aurora Boreal s/n centro comercial Luz Shopping
- Chiara joyitas Moda y complementos C/ Isabelita Ruiz local 2-6
- Gloria Vendimia Moda y complementos C/ Medina, 59
- Kiko Bigot Moda y complementos C/ Honda n°3
- La Canastilla Moda y complementos C/ Enrique Domínguez Rodiño, edificio granada 1, local 1. esquina c/ Vicente Blasco Ibáñez
- La Casita de Lupita Moda y complementos Calle Honda 8
- La Nueva Paris Moda y complementos Calle Algarve n 10
- María José Fernández Moda Calle Maria Antonia de Jesús Tirado,12
- María José My Closet Calle Divina Pastora nº 46
- Merakih Shop Moda y complementos C/Jose de Maria Vazquez edif Astramar local 7
- Minerva Moda y complementos Honda 4
- Sarel’la Man&Woman Moda y complementos Calle Buenos Aires n1
- Tocateja Moda y complementos C/ Santa Maria 15
- Veca Moda y complementos Calle Cobre 30, bloque 8 2d
- Venus 1 Moda y complementos Centro comercial la asunción local 14
- Venus 2 Moda y complementos Paseo de las Delicias 24 local 4 edificio Torre Delicias
- Xera Moda y Piel Moda y complementos Calle Latorre, 4
- Amati Óptica Clínica Ópticas e instrumentos médicos Calle Corredera 36
- Central Visión Jerez Ópticas e instrumentos médicos Calle Porvera, 37
- Centro Óptico Sherry Visión Ópticas e instrumentos médicos Avenida Rey Juan Carlos I, nª10, local 2
- Centro Óptico Visual Jerez Ópticas e instrumentos médicos Paseo de las delicias 16
- Centro Óptico Visual Jerez Norte Ópticas e instrumentos médicos Avenida de Espera 3 11405 Jerez de la Frontera
- Federópticos Ruiz Diez Ópticas e instrumentos médicos Av Méjico 11 esquina Plaza del Caballo
- Óptica Maver Ópticas e instrumentos médicos Calle Turia nº 2, 1 planta
- Óptica Chapín Ópticas e instrumentos médicos C/ alcalde Jeronimo Martinez Beas
- Ulloa Óptico Ópticas e instrumentos médicos C/ Lanceria, 31
- Vipsual Ópticas e instrumentos médicos C/ Santa Maria 10
- Visualtropía Ópticas e instrumentos médicos Calle Fernando Viola local 6
- Burbujas Perfumería Calle Doña Blanca, 22
- Parafarmacia Bonsanté Perfumería Av. Alcalde Jesús Mantaras, local 7
- Parafarmacia La Vid Perfumería Plaza de la Vid, 9
- Perfumarte Perfumería Santa María, 5
- Susana Chacón Perfumes a granel y más Perfumería Avda. del Mediterráneo nuevo altlatico local 7
- Almacenito Restaurante Restaurante Avenida de Europa,35 local h
- Amura Restaurante Calle Nueva n°35
- Casa Pepa Restaurante Plaza Madre de Dios, 14
- Chicuelo Restaurante Calle San Pablo 20
- Fogón de Mariana Restaurante Residencial El Porvenir bloque 6. Avenida de Voltaire
- Fogón de Mariana Restaurante C.C Luz Shopping
- Foster's Hollywood C.C. Luz Shopping, rda. Aurora Boreal, s/n
- Kinos Bbq Smoke-House Restaurante Calle Zaragoza 29. Plaza Canterbury
- La Mafia se sienta a la mesa Restaurante Avenida Andalucia, 105 frente a Hipercor
- . La Marujona Restaurante Calle Caballeros 2
- Marruzella Restaurante Plaza la Estacion, 2 l/ 3-8 1
- . Nuna Restobar Restaurante Calle Guarnidos 2 duplicado
- . Nübo Restaurante C/ Comandante Paz Varela, 2d
- . Piamonte Restaurante Avda del Mediterraneo, 0
- . Pizzeria Sur Restaurante C.C. Área Sur
- . Restaurante La Tasca Restaurante Calle Paraiso 4
- Sibuya Restaurante Ronda Aurora Boreal Luz Shopping)
- Slice of New York Jerez Restaurante Calle Caballero Bonald lc 3 a
- Sushipanda Jerez Centro Restaurante Calle Consistorio 12
- Sushipanda Jerez Norte Restaurante Av. Jose Manuel Caballero Bonald, 1
- Tic Tac Noodles Restaurante Centro comercial Área Sur
- Churropicoterna Cafetería Av Juan Carlos I 30
- Circus Cafe Cafetería Avenida Caballero Bonald,
- Masa Madre Panaderia Cafeteria Atlantico Cafetería C/ Mare Nostrum bloque 2 local 1
- Masa Madre Panaderia Cafeteria Europa Cafetería C/ Amianto esquina con c/ Cobre 20
- Masa Madre Panaderia Cafeteria Norte Avenida Tío pepe edificio Quatro numero 4
- Altos ibéricos Bar Avd.Amsterdam 6
- Dscandalo Bar Avenida Rey Juan Carlos I
- El Borri Bar Plaza Plateros 12
- Fresquita Jerez Bar Concejal Francisco Retamero 1 (final av Arcos)
- La Esquinita de Algarve Bar Calle Algarve 11
- La Rustika Bar Av de la Universidad ed 5 soles local 5/7
- La Tasca del Flores Bar Plaza Rafael Rivero 1
- Los Niños del Espartero Bar Alameda del Banco, 1
- Los Tres Reyes Bar Calle Corredera 11
- Salsa Chips Bar Calle Amberes local 16
- Tabanco El Pasaje Bar Calle Santa María 8
- Floristería Los Rosales Floristería Calle Doña Blanca, 18
