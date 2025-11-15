La Compañía de Teatro de Blanca Marsillach trae a Jerez el monólogo ‘Te lo dedico’

La Delegación de Igualdad y Diversidad ofrece este jueves, día 20 de noviembre, a las 18.30 horas, y en la Sala Compañía de Jerez, la puesta en escena del monólogo ‘Te lo dedico’, con la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach. Se trata de una tarde dedicada a la concienciación social y cultural contra la violencia de género, que hará partícipe al público en un coloquio posterior. La entrada será libre hasta completarse aforo. La actividad está incluida en el ciclo de actividades ‘Las mujeres no somos mercancía. Sin demanda no hay prostitución ni pornografía’, con el que el Ayuntamiento de Jerez está conmemorando el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La actriz Belén Orihuela interpreta una obra teatral que, a través de un monólogo, y el posterior coloquio, ofrece una alianza con el objetivo de trabajar la igualdad de género a través de las artes escénicas, de forma dinámica y divertida, impulsando el cambio social. Desde la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach reivindican el teatro como un vehículo para trabajar la igualdad, desde la emoción, la reflexión y la sensibilización.

‘Te lo dedico’ cuenta los infortunios que contrae dejarse llevar por nuestros miedos, abandonarse a la comodidad de los prejuicios, y a la rutina de los recelos, llevando en muchos casos hacia la desesperación y a la ausencia de juicio y criterio propio. Con el coloquio posterior, las personas asistentes tendrán la oportunidad de analizar las temáticas abordadas en la pieza teatral y expresar sus pensamientos y reflexiones.

Desde esta Compañía de Teatro destacan que “no solo queremos que los espectadores vean teatro, queremos promover la cultura del diálogo y la reflexión y lograr favorecer el cambio de actitudes y comportamientos a nivel social”.

La programación conmemorativa del 25 de Noviembre ofrece la próxima semana una variada programación de actividades, siempre desde el compromiso con la sensibilización en igualdad y la prevención de la violencia machista. Este lunes, 17 de noviembre, se instalará en la fachada de la Biblioteca el Lazo Morado, invitando a la manifestación del 25 de noviembre, que culminará en la Plaza del Banco.

El martes 18 de noviembre dará inicio un Taller de Autodefensa Feminista que impartirá Paloma Tosar en la Sala Paúl, con cuatro jornadas de duración I18 de noviembre y 2, 4 y 9 de diciembre).

La Casa de las Mujeres acogerá el miércoles 19 de noviembre una sesión de Musicoterapia, a cargo de Delia Peña. El viernes 21 de noviembre, el Consejo Local de las Mujeres y la Delegación de Igualdad protagonizarán una sesión de sensibilización en el Mercado de Abastos, a partir de las 10.30 horas, informando a toda la ciudadanía de la celebración de la Manifestación del martes 25.