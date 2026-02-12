La comparsa de Martínez Ares actuará gratis en el Carnaval de Guadalcacín

La comparsa Los humanos del autor Antonio Martínez Ares, durante una actuación en el concurso oficial del Carnaval de Cádiz

La Entidad Local Autónoma jerezana de Guadalcacín se prepara para vivir una gran jornada de Carnaval con una programación variada que llenará de color, música y diversión la Plaza Artesanía y sus alrededores este próximo sábado 21 de febrero.

El alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, ha presentado la programación con representación de los Mayores Activos de esta entidad Local Autónoma, ya que son los encargados de ofrecer el pregón del carnaval.

Por otro lado ha añadido que para el Ayuntamiento es “un orgullo que sean los mayores que además preparan su charanga con mucha ilusión” .

La fiesta arrancará de 13:00 a 16:00 horas con el Rincón de Juegos de Carnaval, un espacio pensado para el disfrute de pequeños y mayores que contará con diversas actividades:

● La Máquina Carnavalera, donde los grupos podrán vivir una experiencia carnavalera única y llevarse una foto de recuerdo.

● Pista Americana para los más aventureros.

● Glitter Bar, un taller de maquillaje neón y brillante para lucir los mejores looks carnavalescos.

A las 13:00 horas, la música tomará protagonismo con la actuación de la comparsa de Antonio Martínez Ares, “Los Humanos”, en la Plaza Artesanía, uno de los platos fuertes de la jornada.

Por la tarde, a las 16:30 horas, dará comienzo el tradicional Pasacalles de Carnaval, con salida desde la Plaza Artesanía.

Durante el recorrido, el jurado elegirá los mejores disfraces tanto en categoría infantil como de adultos. Las personas y grupos participantes deberán concentrarse a las 16:00 horas en la explanada anexa al Polideportivo.

A las 19:30 horas tendrá lugar el Pregón de Carnaval, que estará a cargo de la charanga “Mayores Activos de Guadalcacín”, poniendo el toque alegre y participativo a la celebración.

A continuación, a las 20:00 horas, se realizará la entrega de premios de disfraces.

La noche continuará con la actuación, a las 21:00 horas, de la chirigota del COAC de Cádiz “Una chirigota en teoría”, actuación ofrecida por gentileza de la Excma. Diputación de Cádiz.

Como broche final, a las 22:00 horas, la fiesta seguirá con la sesión del DJ animador Valentín Top’s, que pondrá ritmo a la Plaza Artesanía hasta el cierre de la jornada.

El alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar en esta gran celebración del Carnaval, una cita pensada para disfrutar en familia y compartir la alegría y la tradición carnavalesca.