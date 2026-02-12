Renfe ofrecerá un 157% más de plazas en el Cercanías de Jerez a Cádiz por el Carnaval 2026

Un tren de Cercanías saliendo de la estación de Jerez.

El servicio de tren de la línea de Cercanías C1 entre Jerez de la Frontera y Cádiz tendrá un refuerzo especial por parte de Renfe durante este fin de semana del 13 al 16 de febrero por la celebración del Carnaval 2026.

Este dispositivo anunciado por la operadora del transporte público ferroviario en la red de Cercanías de la provincia de Cádiz contempla, entre otras acciones, la oferta de 367.600 plazas en los enlaces entre Jerez y Cádiz y viceversa, un 157% más con respecto al año anterior.

Renfe anuncia además que pondrá en circulación, para este primer fin de semana del Carnaval de Cádiz un total de 283 trenes, de los que 111 serán servicios especiales y 180 de ellos en doble composición para dar cabida al doble de plazas disponibles.

Por otro lado, hay previstos refuerzos especiales en la madrugada del sábado 14 al domingo 15 y durante toda la jornada dominical, primer Domingo de Coros.

Las frecuencias de paso se reducirá a 20 minutos entre las 00:15 horas y la 01:15 horas mientras que el servicio se reanudará a las 04:25 horas de la madrugada con frecuencia cada 20 minutos.

Refuerzo de los Media Distancia Sevilla – Cádiz

Por otro lado, Renfe también ha reforzado el servicio de Media Distancia entre Sevilla y Cádiz, pasando por Jerez, con motivo del Carnaval.

La cifra de trenes en circulación durante este primer fin de semana ascenderá a 69 enlaces con seis frecuencias especiales y 31 trenes en doble composición.

El numéro total de plazas ofertadas crece este ño un 60% hasta alcanzar las 25.900.