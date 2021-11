Concentración de Sindicato Médico este miércoles 10 en San Benito

Sindicato Médico realizará una concentración de protesta este miércoles 10 de noviembre en el centro de salud de San Benito, en Jerez de la Frontera, durante diez minutos a partir de las 11:00 horas de la mañana.

Personal del centro perteneciente al Servicio Andaluz de Salud protestará por "una atención sanitaria digna en la que reclamamos más recursos sanitarios para atender a la población en la Atención Primaria", señala en una nota de prensa.

"La ya maltrecha atención primaria se encuentra desbordada después de estos meses de pandemia, los médicos de familia y pediatras tienen las agendas cada vez más sobrecargadas y la población debe esperar semanas para conseguir una cita", explican desde Sindicato Médico.

El sindicato acusa a la Consejería de Salud de "no hacer nada para remediarlo. Dice que no contrata más médicos porque no hay, pero el dinero que supuestamente iría para esas contrataciones de médicos lo gasta en otras cosas en lugar de incentivar a los que ya trabajan en Atención Primaria para que dediquen algunas horas a aumentar su capacidad de atender a sus pacientes. Considera que, ante la falta de médicos, la mejor solución es desviar a los pacientes para que sean atendidos por otras categorías".