Concentración de protesta este miércoles en Jerez por "el incumplimiento y la falta de negociación de la Consejería de Salud"

Los sindicatos Satse (Sindicato de Asistentes Técnicos-Sanitarios de España), UGT, CCOO y CSIF han convocado una concentración de protesta este miércoles 23 de octubre en el centro de salud La Milagrosa (10:30 horas) para volver a exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que cumpla los acuerdos firmados.

En la convocatoria, se pide la movilización este miércoles 23 "por la carrera profesional, por la Atención Primaria, por la actualización de la bolsa de empleo y por la renovación y estabilización de todos los contratos y la estabilización de los suprimidos". En efecto, las cuatro organizaciones sindicales convocan la movilización para exigir que se cumplan los acuerdos firmados de Atención Primaria y de carrera profesional, la actualización de la bolsa de empleo y la renovación y estabilización de los contratos. “La situación actual no ofrece otra alternativa después de que nuestra petición realizada a mediados de septiembre para reunirnos con la nueva consejera de Salud ni siquiera haya recibido respuesta”, mantienen los sindicatos.

La concentración de protesta no es exclusiva de Jerez ya que están convocadas también en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

A principios de mes los sidicatos explicaban que "Satse, CSIF, CCOO y UGT han vuelto a las protestas por los mismos motivos que las realizaron antes del verano, parece mentira que los cambios de nombres que se han producido en la Consejería de Salud no valgan absolutamente para nada y tengamos que seguir manifestándonos por el cumplimiento de los acuerdos y la manifiesta incapacidad de retomar la senda del diálogo", exigiendo "una respuesta inmediata ante la situación de bloqueo del Pacto de Atención Primaria y Carrera Profesional, la Bolsa de trabajo del SAS y los despidos de eventuales que están colocando los servicios de nuestros centros al borde del caos".

Anunciaban entonces que "las protestas van a continuar durante todo el mes de octubre tanto en Atención Hospitalaria como Atención Primaria y subirán la intensidad de las mismas si no cambian las formas de esta Consejera, que no dedica ni un minuto de su tiempo para reunirse con los sindicatos y dar respuestas a las numerosas cuestiones pendientes y que no pueden ser demoradas más tiempo", subrayando que "la paciencia de los trabajadores se termina y exigen medidas contundentes que solucionen los graves problemas que padecen y la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el seno de la Mesa Sectorial y que tan poco parecen interesar a la Consejería de Salud".