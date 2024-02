¿Te gusta el anime? No te pierdas esta cita en Jerez

La comunidad aficionada al anime de Jerez de la Frontera y sus localidades vecinas están de enhorabuena.

La sala La Guarida del Ángel porpone para este fin de semana un evento dedicado a todos los seguidores de la cultura japonesa de este estilo de animación tan característico.

Se trata de un concierto en directo a cargo de la banda sevillana The Animes que hará, con sus covers en castellano y japonés, las delicias de todos los fans de series como Dragon Ball, One Punch Man, Pokemon, One Piece, Shinjeki No Kyojin, Chainsaw Man, Sailor Moon ó Spy x Family y sólo por nombrar algunas.

La sala abrirá sus puertas este sábado 18 de febrero de 2024 a partir de las 21:00 horas. Las entradas tienen un coste de 10 euros anticipada (Discos Mala Música Jerez) o en este enlace (más gastos de gestión).

En taquilla (La Guarida del Angel Calle Porvenir 1) costarán 12 euros.

¿Qué es el anime?

El anime es un estilo de animación tradicional dibujado a mano o por ordenador de origen japonés. El anime es un fenómeno cultural y de entretenimiento que goza de gran popularidad a nivel internacional.

Se trata de un arte que está vinculado al manga (las historietas japonesas), el cosplay (el uso de disfraces) y otras disciplinas y tendencias.

El anime puede lograr que sus aficionados, los Otakus, construyan inferencias, reflexiones u opiniones frente a situaciones de la vida cotidiana, o a fenómenos relacionados con lo ancestral o lo tecnocientífico.

Las historias y personajes en el ánime son muy variados y desarrollados, por lo que a los adolescente que se encuentran en esta constante búsqueda, se les hace muy fácil sentirse identificados y conectar con las historias o personajes de estas series.