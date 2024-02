"Jerez podría albergar un Concurso de Carnaval de categoría"

El Carnaval de Jerez 2024 tiene un pregonero de categoría y la ciudad lo comprobará el próximo sábado 17 de febrero cuando Ángel Subiela se suba al templete de la Alameda del Banco acompañado de su comparsa 'Pa piratas nosotros'.

El comparsista gaditano es historia viva del Carnaval de Cádiz y el COAC con siete primeros premios en la categoría de comparsas y con autores de la talla de Antonio Martínez Ares, Juan Carlos Aragón, Tino Tovar, Antonio Martín y Miguel Ángel García Argüez.

El carnavalero avanza que su pregón será un viaje de ida y vuelta entre Cádiz y Jerez y el carnaval y el flamenco. Aquí, una breve conversación que dio mucho de sí.

-¿Cómo acogió el ofrecimiento de ser el pregonero del Carnaval de Jerez 2024?

Con mucha ilusión y respeto, guardo muy buena relación con algunos carnavaleros jerezanos de haber participado en otras ediciones y recuerdo con cariño a otros tantos compañeros de Jerez de mi época en la fábrica de la General Motors. No obstante, Jerez es un plaza importante de torear en cualquier ámbito de la vida.

-Al pregón del Carnaval de Jerez vendrá acompañado de su comparsa 'Pa piratas nosotros'

Habrá un ligero cambio porque Pakoli no podrá asistir; sin embargo vendrá Pedro Campos por él y los habituales Carli Brihuega, mi sobrino Sergio Gómez y un servidor.

-¿Qué va a contar en su discurso en Jerez?

Ya lo tengo escrito. La idea es mezclar ideas de Cádiz y Jerez, dos ciudades que, aunque no lo parezcan, guardan similitudes. Una siente devoción por el carnaval y la otra por el flamenco; y el flamenco ha estado muy presente en el Carnaval de Cádiz y en las agrupaciones que se presentan en el concurso.

-Hablando de esa ida y vuelta de ambas ciudades, ¿Qué hay, más jerezanos en el tren yendo al Carnaval de Cádiz, o más gaditanos encaminándose a la Feria de Jerez?

Jajaja, el tren estará igual de lleno, a todos nos gusta la fiesta. El gaditano no tiene Feria pero es muy feriante y a mucha gente de Jerez le gusta el carnaval.

-¿Qué tiene que hacer Jerez para relanzar la fiesta del carnaval en la ciudad?

Jerez lleva años apostando por el carnaval; es cierto que el gaditano lo tiene más fácil porque mama esta fiesta desde chiquitito, igual que el jerezano lo hace con el flamenco y su feria. Quizás haya que apostar en dos aspectos. Primero hay que atraer a los jóvenes con ideas sugerentes. Por ejemplo, formar una buena agrupación como hizo entonces Antonio Bustos con su comparsa, eso ganaría adeptos y allanaría el camino.

Segundo, yo apostaría por celebrar un Concurso de Carnaval en el que se implicara el Ayuntamiento de Jerez, la iniciativa privada y el aficionado local.

Un concurso de agrupaciones que no compita con el COAC de Cádiz pero que reparta premios golosos. La idea es aprovechar la situación geográfica de Jerez para que sirva de epicentro de todas esas localidades cercanas y que son tremendamente aficionadas al carnaval como Rota, Chipiona, Sanlúcar, Trebujena, El Cuervo, Lebrija, Arcos y, por supuesto todas las pedanías y ELAs de Jerez.

-¿Qué le ha parecido el COAC de Cádiz de 2024?

Aún quedan por mejorar muchas cosas porque el concurso se hace muy largo. Con la preselcción tengo sensaciones encontradas, por un lado se eterniza pero por otro te sirve para descubrir nuevas agrupaciones. Lo que sí tengo claro es que hay dar protagonismo a las agrupaciones, darles un mejor trato y no dar tanta cancha a los medios de comunicación y los jurados populares paralelos que abundan en las redes sociales.

-Este año la polémica ha vuelto a saltar en el concurso por la manera en la que algunos han encajado las críticas...

Sí, vivimos tiempos con gente muy susceptible que no sabe encajar una crítica que no va más allá del propio concurso. Ahora todo el mundo opina en las redes sociales pero a mí no me parece que la mayoría de personas tenga una idea formada de lo que es el carnaval y el concurso.