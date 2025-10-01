El concierto que los fans de Pink Floyd no se pueden perder en Jerez
La banda tributo Being Floyd interpretará este sábado ‘Wish You were here’, disco que ha cumplido 50 años este septiembre
Este sábado 4 de octubre los fans del grupo británico Pink Floyd tienen una cita muy especial. Coincidiendo con el 50 aniversario del mítico disco ‘Wish you were here’ la banda tributo Being Floyd interpretará íntegramente este trabajo en la Sala La Guarida del Ángel de Jerez junto a otros grandes éxitos de los ingleses. Las entradas para el concierto están disponibles físicamente en La Moderna, en la tienda Malamúsica Jerez o en la web woutick.es.
Tras su exitoso paso por Sevilla y Sanlúcar este verano donde interpretaron el disco, Being Floyd en formación de septeto, traen a Jerez un repertorio aún más especial donde sobresalen temas que ya se han convertido en himnos de la banda como Shine on You Crazy Diamond, Welcome to the Machine o el que da nombre al disco.
Conocidos por un increíble y fiel sonido en directo al original, Being Floyd sigue impresionando a los cada vez más seguidores que asisten a sus conciertos como ha ocurrido este verano, donde ya han dejado clara su calidad especialmente en la localidad sanluqueña donde ofrecieron en días consecutivos dos shows diferentes con dos discos distintos completando 20 temas de Pink Floyd y cerrando ambos con el cartel de ‘no hay billetes’.
Alberto Márquez (teclados voces), Nacho Salmerón (guitarra solista y coros), Ismael Colón (batería y percusión), José A. Márquez (Guitarra y voz) y Javier Salmerón (bajo) son la columna vertebral de esta banda tributo a la que se une en esta ocasión el saxo de Pepe Torres y la increíble voz de Erika Ramos.
Una formación que ofrecerá además de los temas del mítico disco, una sorpresa en el repertorio que tocarán en La Guarida donde ya en enero se atrevieron con el disco ‘The Dark Side of the Moon’ sin interrupciones ante una sala abarrotada.
Lanzado originalmente el 12 de septiembre de 1975 a través de Harvest Records en el Reino Unido y Columbia Records en los EEUU, Wish You Were Here es el noveno álbum de estudio de la banda de rock británica Pink Floyd y uno de los que más fama le ha dado, no sólo por su música única sino por la portada icónica de este trabajo discográfico. Aclamado como uno de los mejores trabajos de la banda y uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, fue elegido por el propio teclista Richard Wright y el guitarrista David Gilmour como su álbum favorito de Pink Floyd.
