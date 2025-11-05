Concierto de música de cine con imágenes de películas en Jerez

La Banda Municipal, dirigida por Luis Alfonso Román Cárdenas, ofrecerá el domingo día 9 de noviembre, a las 18 horas, en los Museos de La Atalaya, un recital de música de cine con proyecciones de películas. El acceso será libre hasta completar el aforo.

El repertorio de este concierto no se hará público hasta el día del recital, con el objeto de sorprender al público asistente. Para esta actividad, la Banda Municipal de Música cuenta con la colaboración de Onda Jerez Radio y Televisión para el montaje audiovisual que se proyectará para acompañar a la interpretación de las distintas bandas sonoras.

El del próximo domingo día 9 de noviembre forma parte del ciclo de grandes conciertos que tendrá lugar esta temporada 2025-2026 por parte de la Banda Municipal de Música, cuya programación completa fue presentada por la alcaldesa, María José García-Pelayo, el pasado mes de septiembre.

Como se recordará, este programa musical incluye, además del ciclo de grandes conciertos, otras actividades como conciertos didácticos, recitales de música de cámara y conciertos con solistas, un ciclo de conciertos monográficos dedicado a músicos de la ciudad, conciertos en barrios y barriadas rurales y la participación de la Banda Municipal en diversos actos institucionales.

Otra actividad incluida en el ciclo de grandes conciertos de la Banda Municipal tendrá lugar este mismo mes, con motivo del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, el día 22 de noviembre.