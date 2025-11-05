El Proyecto Vencejos logra liberar 658 ejemplares en un año

El Proyecto Vencejos ha afrontado en 2025 su quinta campaña, la que más vencejos ha recibido y liberado desde sus inicios. Este año ha atendido a 829 vencejos procedentes de toda la provincia, de las que se ha conseguido liberar 658 de tres especies distintas. Aparte, también se han liberado 54 aviones comunes y 11 golondrinas. Aunque no todas pueden ser liberadas debido a traumas irreversibles, cada ejemplar con posibilidades recibe una segunda oportunidad. Gracias a este esfuerzo, en los últimos años han vuelto a los cielos más de 1.800 aves de estas 'aliadas del aire'.

En un contexto urbano donde cada vez resulta menos sorprendente la aparición de enfermedades transmitidas por mosquitos, es común ver fumigaciones con productos químicos, y de alto coste. Sin embargo, nuestras ciudades ya cuentan con unos aliados naturales, eficaces y gratuitos: los vencejos, aviones y golondrinas. Se estima que un vencejo consume unos 4 kilos de insectos aéreos al año, lo que equivale a cientos de insectos dañinos eliminados cada día.

A pesar de su papel esencial, estas aves sufren un declive poblacional preocupante, principalmente por la pérdida de lugares de cría. En muchos casos, esto ocurre de manera ilegal e intencionada —pese a estar estrictamente prohibido y sancionado— o bien de forma involuntaria durante restauraciones de edificios antiguos. Un ejemplo dramático es la instalación de techos de chapa: el calor extremo convierte estos espacios en hornos que provocan la caída prematura de polluelos. Y una vez en el suelo, los adultos dejan de alimentarlos, condenándolos a la muerte.

Desde la coordinación del proyecto quieren expresar su agradecimiento a todas las personas e instituciones que lo hacen posible, en especial a los voluntarios que entregan su tiempo a la recuperación de estas aves. Su labor contribuye no solo a la biodiversidad, sino también a la creación de ciudades más saludables.

El Proyecto Vencejos está liderado por la Sociedad Gaditana de Historia Natural y el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez —con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez desde sus inicios— y cuenta además con la colaboración de otros consistorios y asociaciones.

Vencejos, una población en riesgo

Los vencejos (pálido, Apus pallidus y común, Apus apus) son aves migratorias que cada primavera vuelven a Europa desde África, para criar en las oquedades de los edificios de los pueblos y ciudades. Son aves extremadamente adaptadas a la vida en el aire, y de gran importancia en la regulación de los insectos perjudiciales para los humanos: cada ejemplar consume hasta 4 kilos anualmente.

Sin embargo, debido a múltiples factores las poblaciones de vencejos están en declive. Según la SEO BirdLife, en los últimos 22 años sus poblaciones han caído un 27.2%, pudiéndose traducir en catastróficas consecuencias para el medio ambiente y para los humanos. Con este proyecto, tras estudiar las principales causas de este declive, se ha iniciado una serie de medidas para frenar la caída de las poblaciones de vencejos que sufren todos los municipios de la provincia de Cádiz. Estas medidas se hacen gracias a la colaboración de una red de voluntarios, ofreciendo un valor social añadido. Con el Proyecto Vencejos además atienden a otras aliadas de los cielos como aviones y golondrinas

¿Has encontrado un vencejo? Esto es lo que hay que hacer

Si ha encontrado un vencejo, un avión o una golondrina y no sabe qué hacer con él, no se preocupes. Aquí le damos los primeros pasos a dar:

No lo lance, puede que esté herido y puede hacerle más daño.

No le de agua ni comida. Necesita ayuda especializada lo antes posible.

Recógelo en una caja de cartón, con agujeros y un trapo dentro.

Llame al 112 y ellos le dirán qué hacer con él.

Si lo ha encontrado en la provincia de Cádiz, debe de llevarlo al Zoobotánico Jerez o al CREA Dunas de San Antón. De aquí, pasará a su voluntariado, por lo que pueden asegurarle de que estará en buenas manos. Por otro lado, le animan a hacerse voluntario de este proyecto, ya que se necesitan manos para cuidar los más de 600 vencejos que reciben al año.