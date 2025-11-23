Concurso de Palabras Gitanas

Francisco Agarrado, presidente de la Fundación Secretariado Gitano de Jerez;María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez; Antonio Soto, vicepresidente de la Fundación Secretariado Gitano Nacional; y Francisco Zurita, delegado del Ayuntamiento de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural.

La historia y cultura gitana en España representan un legado impresionante construido a lo largo de seis siglos. El caló, el idioma de los gitanos, ha influido en el vocabulario y la forma de hablar de Jerez. Estas palabras se utilizan en contextos informales y forman parte del patrimonio cultural.

Con un propósito pedagógico, divulgativo la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, en colaboración con Diario de Jerez, organiza un concurso con preguntas relativas a la cultura gitana.

Dirigida al público en general, esta promoción consiste en responder a todas las preguntas que se indican en el cuestionario, así como rellenar el formulario con datos del participante. Solo se permite una participación por persona, desde el enlace https://pr.easypromosapp.com/p/996529

Inicio y finalización

La presente promoción se iniciará el día 25 de noviembre y finalizará el día 14 de diciembre de 2025 a las 23:59 horas.

Condiciones y premios

Recibirá como premio una tarjeta regalo de El Corte Inglés con valor de 200 € aquel participante que haya acertado todas las respuestas correctas.

De entre todos los participantes que hayan acertado todos respuestas se realizará un sorteo al finalizar el concurso a través de la plataforma Easypromos el día 15 de diciembre de 2025.

Dicha plataforma garantiza la transparencia del resultado de sorteo y como prueba de ello emite un certificado de validez para cada uno de sus sorteos, cuyo resultado es inalterable por el organizador de la promoción, y que podrá ser solicitado a la entidad organizadora por cualquiera de los participantes.

El resultado se comunicará a los ganadores el 15 de diciembre mediante un correo electrónico que deberá ser respondido por el ganador confirmando la recepción.

Los premios serán tres tarjetas regalo de El Corte Inglés por valor de 200 €. Una tarjeta por ganador.