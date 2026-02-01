Los empresarios de Jerez denuncian su "clara desventaja" por la falta de inversiones del Gobierno de España

La alcaldesa agradece el diagnóstico sobre las infraestructuras que ha realizado la CEC e insiste en la necesidad de inversiones para la provincia.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno municipal, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Andrés Santos Cordero, y el director de la CEC en Jerez, Juan Núñez, para abordar cuestiones relacionadas con la situación en la que se encuentran las infraestructuras de la provincia detalladas en un documento presentado por la organización empresarial, con el fin de poner de relieve la urgente necesidad de implementarlas a la altura de las necesidades, para dar un impulso al tejido productivo.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo de diagnóstico que ha realizado la CEC y ha expresado que hace suyo su contenido, que además coincide con sus continuas peticiones al Gobierno de España.

García-Pelayo ha expresado que está de acuerdo con las demandas de los empresarios de la provincia, con quienes coincide en que "no se pueden seguir esperando proyectos que no llegan nunca, mientras otros territorios con más medios avanzan a un ritmo mucho mayor".

Como en reiteradas ocasiones, la alcaldesa ha vuelto a reclamar las inversiones necesarias para que Jerez y toda la provincia cuenten con las "infraestructuras de transportes y comunicaciones óptimas que necesitan y merecen, ya que la situación actual limita el desarrollo económico, dificulta la atracción de nuevas empresas y perjudica la imagen de la provincia como territorio bien conectado y competitivo".

María José García-Pelayo ha destacado también la importancia de continuar remando todos los sectores de la provincia en la misma dirección, de cara a la reclamación de nuevas vías de comunicación, de transporte y otras infraestructuras, siguiendo una estrategia común que beneficie a toda la provincia.

En este sentido, la alcaldesa ha recordado que fue "decepcionante" la reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del pasado mes de diciembre "y que con posterioridad tampoco ha habido ningún avance ni compromiso que haga disminuir el nivel de preocupación sobre este problema, ocasionado por la falta de inversiones públicas del Gobierno de España".

Se ha ratificado en que Jerez demanda mejores conexiones ferroviarias y de más calidad y fiabilidad así como la llegada del AVE. También ha denunciado el estado actual de la AP-4 y ha reclamado de manera urgente la ampliación de esta vía con un tercer carril entre Cádiz y Sevilla para aliviar los colapsos recurrentes.

Otro caballo de batalla es el Aeropuerto de Jerez, una infraestructura esencial que abre la puerta a toda la provincia. La alcaldesa ha denunciado de nuevo "el maltrato por parte del Gobierno central hacia esta infraestructura primordial, así como la falta de inversiones de AENA para tener la capacidad de atraer más aerolíneas internacionales y promover el desarrollo turístico y empresarial de la provincia".

Por su parte, el presidente de la CEC ha presentado a la alcaldesa el documento de diagnóstico elaborado en el que se reflejan las demandas empresariales sectoriales y territoriales del empresariado de la provincia, la octava más poblada de España y con una economía diversificada y una posición geoestratégica clave, "aunque en una situación de clara desventaja por carencias históricas en conectividad y servicios básicos".

Dicho informe concluye que la falta de infraestructuras "está encareciendo los costes logísticos, limitando proyectos industriales, frenando inversiones y generando una dependencia excesiva de sectores vulnerables a la estacionalidad". En base a todo esto, el documento prioriza las actuaciones más necesarias y relevantes.

En cuanto a carreteras, la CEC reclama el tercer carril de la AP-4 (Cádiz-Sevilla), el desdoble de la N-IV entre Los Palacios y Jerez, la culminación de la A-48 (Vejer-Tarifa-Algeciras), la mejora de la A-381 (Jerez-Los Barrios) que está en fase de ejecución, un tercer carril y mejoras en las conexiones de la carretera A7 (Algeciras-San Roque) y la actuación sobre nudos críticos y red secundaria.

Igualmente, la organización empresarial reclama mejoras ferroviarias, como la modernización y electrificación del eje Algeciras-Bobadilla, la mejora del corredor Cádiz–Sevilla y el refuerzo de la intermodalidad portuaria. Del mismo modo, sobre infraestructuras portuarias, los empresarios reivindican una conexión ferroviaria efectiva para la nueva terminal de contenedores de la Bahía de Cádiz y mejora de accesos viarios y ferroviarios en Algeciras.

A todo esto se suma la mejora de accesos al Aeropuerto de Jerez, así como mayor conectividad aérea y conexiones con los horarios ferroviarios. Otras reclamaciones de los empresarios de la provincia son mejoras de infraestructuras hidráulicas y energéticas en la presa de Gibralmedina, la conexión Bornos-Guadalcacín, cuyo estudio ya ha comenzado la Junta de Andalucía, y el refuerzo de subestaciones eléctricas. Y por último, apuntan necesidades de digitalización y suelo industrial: cierre de brechas de conectividad y desbloqueo de proyectos estratégicos como Lógica.