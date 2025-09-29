La Confederación de Empresas de la provincia premia a Luz Shopping por su cambiador inclusivo

Galardonados en el V Certamen de Reconocimiento 'Por el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)' de la CEC.

Luz Shopping, el mayor lugar de encuentro al aire libre de Andalucía y el único outlet de la provincia de Cádiz, fue reconocido con el premio de la categoría Social en el V Certamen de Reconocimiento 'Por el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)', celebrado este lunes organizado por la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz (CEC).

Este premio pone en valor su compromiso con la sostenibilidad social y la accesibilidad, alcanzando los ODS 3, 10, 11 y 17; gracias a la creación del primer cambiador inclusivo en un centro comercial en España, y el primero en Europa en incorporar un aparato sanitario adaptado para personas ostomizadas.

El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha felicitado a las empresas distinguidas destacando que "este certamen cumple una doble función: reconocer públicamente el esfuerzo de quienes ya están liderando con su ejemplo e invitar a otras muchas empresas a sumarse, porque en la sostenibilidad no sobra nadie y todos somos necesarios". En su intervención final, añadió que "Cádiz puede y debe ser parte activa de la transición hacia una economía más verde, justa e innovadora. Cuando una empresa apuesta por la eficiencia energética, la inclusión social o la transparencia en su gobernanza no solo gana en reputación, sino que también fortalece su posición en el mercado, atrae talento y genera confianza en clientes e inversores".

"Este reconocimiento representa un impulso a nuestra misión: hacer de Luz Shopping un espacio más humano, accesible y solidario. La inclusión no debe ser una excepción, sino la norma, y con iniciativas como esta queremos marcar el camino", declara Antonio Íñigo, gerente de Luz Shopping.

Inaugurado en diciembre de 2024, el cambiador inclusivo fue diseñado en colaboración con la Asociación para la Coordinación de Cambiadores Inclusivos (ACCI) con el objetivo de garantizar la autonomía, la dignidad y el bienestar de personas con necesidades específicas de apoyo en la higiene. Este espacio de 12 m2 incluye una camilla de tamaño adulto, grúa, lavabo ajustable, aseo completamente adaptado y el mencionado aparato para personas ostomizadas, convirtiéndolo en un ejemplo pionero de accesibilidad en Europa.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia global de RSC de Luz Shopping, que incluye proyectos como los huertos urbanos solidarios, la cesión de espacios a entidades sociales como Cáritas y Moda-Re, campañas de economía circular y concienciación ambiental, así como colaboraciones con asociaciones para el desarrollo de activaciones como los Premios Solidarios Luz Shopping. Y dentro de este enfoque integral, este lugar de encuentro también ha sido distinguido con la certificación AIS (Sistema Indicador de Accesibilidad) con una calificación de 4 estrellas, que reconoce su compromiso con una accesibilidad que va más allá de lo legalmente exigido.

Con este galardón, Luz Shopping refuerza su "compromiso con los ODS y su papel como un agente activo en la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y sostenible".