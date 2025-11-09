La conflictividad laboral en Jerez desciende más de un 26% en el primer semestre

La sede del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) de Jerez ha recibido a lo largo del primer semestre de este año un total de 11 peticiones de mediación en conflictos colectivos. Se trata de casos que afectaban a 90 empresas y a sus 3.080 trabajadores. Son datos del balance disponible en la web de la Junta de Andalucía.

De los expedientes registrados y tramitados favorablemente, el Sercla logró avenencia en cinco casos, mientras que en otros tres no fue posible sellar un acuerdo. El resultado destaca en Andalucía, ya que por sedes y en lo que se refiere al índice de avenencias, Jerez lidera los acuerdos con un 62,5% de efectividad, seguido de Jaén, con un 62,5 %, Algeciras (55%) y Córdoba (51,72%).

De enero a junio de este 2025, la oficina del Sercla de Jerez —ubicada en la Alameda Cristina—, medió en cuatro expedientes que fueron previos a la vía judicial. Además, tramitó otros seis casos previos a la convocatoria de huelga en empresas de Jerez o de su área de influencia y uno más del apartado general.

Hay que recordar la sede jerezana no sólo aborda conflictos laborales localizados en la ciudad sino también en resto de municipios incluidos en su partido judicial. Así, además de en Jerez, sus mediaciones alcanzan a empresas de San José del Valle, El Puerto, Rota, Sanlúcar, Chipiona, Trebujena y los 19 municipios de la Sierra de Cádiz.

Es por ello, por lo que el Sercla de Jerez abordó un total de nueve expedientes locales y otros dos fueron de carácter provincial. El total, los once, correspondían a empresas y ninguno fueron relativos a sectores empresariales, según especifica el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

De las tres sedes existentes en la provincia, Jerez fue la sede que medió en menos conflictos -con 11 expedientes- mientras que Cádiz trató 31 casos y Algeciras llegó a los 27. Es decir, la provincia registró 79 conflictos laborales en el primer semestre del año, de los que menos del 14% se registraron en la ciudad.

Según se desprende de los informes que periódicamente emite el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, dependiente de la Consejería de Empleo, la cifra de mediaciones realizadas en la ciudad durante los primeros seis meses del año es más de un 26% menor que la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se alcanzaron los 15 expedientes. Igualmente está por debajo del dato de 2023, cuando de enero a junio se registraron 19 expedientes de mediación.

Hay que recordar que en este primer semestre en Jerez ha destacado la mediación para que Fedejerez y el sindicato CCOO pudieran llegar un acuerdo para el nuevo convenio colectivo de la Vid en el Marco de Jerez. Gracias a ello se evitó la huelga y se vieron beneficiados unos 1.100 trabajadores y 75 empresas de la provincia de Cádiz.

Por lo general, el Sercla está constituido para intervenir en los siguientes tipos de conflictos: Los surgidos con ocasión de la interpretación, aplicación o creación de un convenio colectivo, así como de la interpretación o aplicación de normas estatales o prácticas de empresa; Los conflictos sobre acuerdos en periodo de consultas cuando los trabajadores y las empresas afectados se encuentren en Andalucía; y los conflictos previos a las huelgas, y los de determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento de las huelgas. Además, este ente interviene tanto en conflictos laborales colectivos como individuales.

Datos a nivel andaluz

En el primer semestre del año 2025 se registraron en el Sercla un total de 470 expedientes de conflicto colectivo, que extendieron sus efectos a 4.518 empresas y 306.054 trabajadores. En la comparativa con el año precedente se aprecia un descenso en el número de asuntos, que se cifró en 531 expedientes en la misma fecha del año 2024 (-11,48%). Por provincias Sevilla, Málaga y Cádiz presentan mayor número de asuntos, con 96, 84 y 69, respectivamente.

En cuanto a los datos de tramitación efectiva ascendió a un total de 339 expedientes, que junto a los que están en tramitación (en total, 420 expedientes), suponen un 89,36% del total de expedientes presentados.

Por lo que se refiere al índice general de acuerdos en los seis primeros meses del año 2025, se ha alcanzado el 37,32% de los conflictos tramitados, lo que supone un notable ascenso, en relación con los resultados de la misma fecha del año precedente (32,59%). En relación a las modalidades procedimentales, hay que destacar que el porcentaje de avenencias en dicho periodo, en los procedimientos relativos conflictos previos a huelga, con un 52,02%, los de intereses o bloqueos de negociación ascienden a un 42,86% y 27,70% en los previos a vía judicial.