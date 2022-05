El conflicto de las casas de San José Obrero, en manos de abogados

Los vecinos de la calle Santa Catalina de San José Obrero aseguran, tras un tiempo de silencio, que siguen "luchando para que las obras que se están realizando en la trasera de sus viviendas no los dejen emparedados". Se refieren a una parcela privada aledaña a sus viviendas, en la calle Ermita de Cuatrovitas, donde actualmente se está edificando una nueva promoción.

Según apuntan los afectados, que perderán las ventanas y las puertas que abrieron en el lateral donde ahora se está construyendo, "se nos lleva diciendo años por parte de miembros del Ayuntamiento en sus visitas al barrio, que arreglemos la trasera de sus viviendas, que las pintemos, abramos ventanas y puertas... En definitiva, que las pongan bonitas que ahí va una calle. De esto hay testigos que lo pueden corroborar", aseguran.

Por eso, critican que ahora "la pretensión de la cooperativa que ha comprado el terreno al Ayuntamiento, con apoyo de este, es que estos cierren toda ventana o puerta y que no tengan acceso a esta calle". Ante esta situación, los vecinos se han asociado y se han puesto en manos de un bufete de abogados "para preservar sus derechos. Han intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento para reunirse, a lo cual este se han negado, diciendo que ya habían mantenido una reunión". "Lo cual, por cierto, fue con tres vecinas elegidas por ellos que tenían orden de no llevar asesores y que no dijeran nada al resto de vecinos. Aquello no se trató de ninguna mediación, allí se veía el buen rollo entre la cooperativa y el Ayuntamiento y poco más, se les dijo que cerraran y punto. Luego quedó muy bonita la foto en el periódico diciendo que el Ayuntamiento había mediado en una reunión para resolver el conflicto", lamentan los vecinos afectados.

Una de las principales quejas de los residentes en la calle Santa Catalina es que, según aseguran, "nunca ningún vecino ha recibido notificación del Ayuntamiento de que las puertas o ventanas tuvieran que cerrarlas. El área de urbanismo ha sido conocedor todos estos años de que esas puertas y ventanas estaban ahí, ya que han realizado varias visitas al barrio, se puede tirar de hemeroteca y ver que se han paseado por delante de esas fachadas".

"Ya es una faena que en un entorno abierto donde no pega ni llega vayan a construir unas casas que rompen toda la armonía del barrio y que, cuando abras la ventana, veas un muro de cemento; pero lo peor es que te quieran cerrar dicha ventana y dejarte a oscuras", lamentan.

Así las cosas, los vecinos adelantan que el bufete de abogados contratado "está recabando información de cómo y cuándo se ha producido la venta del terreno, pues hasta que no pusieron el cartel con la foto de las viviendas ningún vecino sabía que eso se había vendido. Además, parece ser que algunos de los que se han comprado casa ahí son miembros del propio Ayuntamiento".

Por último, los afectados recalcan que cuentan con el apoyo "de otros muchos vecinos y de la Asociación La Prosperidad, del mismo barrio, ya que ven que el agravio que se les causa no es justo, cuando en la misma barriada hay calles en la misma situación, que tienen abiertas puertas a traseras y están permitidas o toleradas por nuestro Ayuntamiento de Jerez".

Hay que recordar se trata de ventanas y puertas que abrieron aprovechando que el terreno al que daban estaba baldío y sobre las que, según argumentan, hasta ahora nunca le habían advertido de su ilegalidad.