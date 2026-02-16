Los conflictos laborales en Jerez caen casi un 26% durante 2025

La sede jerezana del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) concluyó el pasado año 2025 con un total de 26 expedientes de mediación en conflictos colectivos. Así lo detalla el último informe del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) -órgano adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía-.

En esta ocasión, las peticiones de mediación afectaron a un total de 204 empresas y a sus 5.908 trabajadores. A nivel andaluz, los casos abordados desde la sede de Jerez supusieron el 3% del global.

Del total fueron 19 los expedientes tramitados. En estas negociaciones hasta doce concluyeron con avenencia. De este modo, la ciudad registró el mejor dato de Andalucía al cerrar el 63,16% de mediaciones con acuerdo, frente a los siete casos en los que no hubo avenencia. Por sedes, le siguieron Jaén, con un 60%, y Algeciras con el 56,76%.

El Sercla -integrado por la CEA, UGT y CCOO- tiene tres sedes ubicadas en la provincia: en Cádiz, Algeciras y Jerez. En el caso de Jerez, no sólo se aborda conflictos laborales que tienen su origen en la ciudad sino también en el resto de municipios incluidos en su partido judicial. En concreto, sus negociaciones se extienden también a empresas y trabajadores de San José del Valle, El Puerto, Rota, Sanlúcar, Chipiona, Trebujena y a los 19 municipios de la Sierra de Cádiz.

En esta ocasión, la sede del Sercla de Jerez abordó un total de 20 expedientes locales y 6 de carácter provincial. Del global, 24 expedientes correspondieron a 24 empresas y a sus más de 3.900 empleados y hasta 2 fueron de carácter sectorial, afectando a dos mil trabajadores y de 180 empresas.

En el caso del Sercla de Jerez, el expediente con mayor repercusión fue la negociación del convenio de la vid, cerrado casi a finales de año.

Baja la conflictividad

Con los datos ofrecidos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, dependiente de la Consejería de Empleo, queda patente una caída de la conflictividad en comparación con el año anterior en Jerez y en su zona de influencia.

Así, respecto a 2024, Jerez ha registrado el pasado año una caída de un 25,7% en el número de expedientes. En concreto, se ha solicitado la mediación del Sercla en 26 casos de conflictos colectivos, frente a las 35 peticiones registradas en el año anterior o las 38 de 2023. Sin embargo, el dato se mantiene por encima del año 2022 cuando apenas 22 expedientes de conflictos colectivos.

Cabe destacar que el Sercla interviene en diferentes tipos de conflictos: Los surgidos con ocasión de la interpretación, aplicación o creación de un convenio colectivo, así como de la interpretación o aplicación de normas estatales o prácticas de empresa; los conflictos sobre acuerdos en periodo de consultas cuando los trabajadores y las empresas afectados se encuentren en Andalucía; y los conflictos previos a las huelgas, entre otros.

Los expedientes tramitados en Jerez fueron 13 previos a la vía judicial y 12 previos a la convocatoria de huelga, así como otro más de tipo general.

Datos provinciales y andaluces

A nivel provincial, Jerez fue la ciudad que menos conflictos gestionó, ya que Algeciras medió en 47 casos y Cádiz tramitó un total de 65. De este modo, la ciudad acaparó el 18,8% de los casos de la provincia.

Según la estadística del Sercla, en el año 2025 se registraron en Andalucía un total de 907 expedientes de conflicto colectivo, que extendieron sus efectos a 46.281 empresas y 586.651 trabajadores. En la comparativa con el año precedente se aprecia un descenso en el número de asuntos, que se cifró en 905 expedientes en la misma fecha del año 2024 (+0,22%).

Por provincias Sevilla, Málaga y Cádiz y presentan mayor número de asuntos, con 193, 179 y 138, respectivamente, lo que supone un 56,24% del total de expedientes presentados ante el Sercla.