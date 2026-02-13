Así será la futura Ciudad de la Justicia de Jerez

La Junta de Andalucía espera poder iniciar las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de Jerez, el equipamiento que unificará las tres sedes actuales, dentro de aproximadamente dos años. Fue el anuncio realizado por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la jornada de este viernes en Jerez durante la presentación del denominado 'estudio de implantación' de esta futura infraestructura judicial proyectada en la avenida Puertas del Sur en un solar situado junto al centro de salud que el Ayuntamiento cedió meses atrás a la administración autonómica.

El representante de la administración autonómica hizo público un primer diseño de lo que será la futura sede judicial de Jerez, un inmueble de hasta tres plantas de altura conformado por distintos edificios intercomunicados que se construirá en tres fases. En una primera, se trasladarán a este punto los órganos judiciales existentes actualmente en la avenida Tomás García Figueras y en el edificio Índico (Merca 80) —todos los órganos de la jurisdicción penal (instrucción y violencia sobre la mujer) así como el contencioso-administrativo y lo social—. Y en una segunda se harán los que están actualmente en el edificio de la avenida Alcalde Álvaro Domecq —jurisdicción civil y sección jerezana de la Audiencia Provincial—.

En un acto celebrado en el salón noble del Ayuntamiento y con la presencia de representantes de los operadores judiciales —entre ellos la jueza decana de Jerez, María del Pilar Fernández Benot, y los decanos tanto del Colegio de Procuradores y de Abogados de la ciudad, Ana María Zubia y Federico Fernández, respectivamente—, el consejero avanzó los plazos que maneja la administración autonómica para la ejecución de este necesario proyecto de la ciudad debido a las importantes carencias y los problemas de dispersión de las actuales sedes.

Así, una vez presentado este viernes el estudio de implantación, que es una primera propuesta donde ya se avanza el diseño del edificio, la distribución de espacios para los distintos órganos y las fases de desarrollo, se entregará a los operadores judiciales para que lo valoren y hagan sus aportaciones y propuestas. Una vez concluida esta fase, que se estima que se alargue hasta el mes de junio o julio, se procederá a la licitación del proyecto básico y de ejecución de la futura Ciudad de la Justicia, donde se pretende incorporar las propuestas que se consideren asumibles en la fase de consulta al sector.

Aspecto exterior que presentará la futura Ciudad de la Justicia vista desde la avenida Puerta del Sur.

Según Nieto, la redacción de la propuesta definitiva y la correspondiente obtención de los certificados correspondientes se extenderá a buen seguro durante todo 2027 por lo que no será hasta "principios de 2028" cuando el organismo autonómico esté en disposición de poder iniciar el proceso de licitación de las obras, que se ejecutarán en tres fases, aunque la última estará a expensas de necesidades futuras de ampliación de espacios.

El desarrollo del proyecto

En la primera fase, se construirá un inmueble de hasta tres plantas de altura con fachada hacia la avenida de Puertas del Sur que tendrá una superficie total de unos 14.479 metros cuadrados, según los datos aportados por la Junta de Andalucía. Con un presupuesto estimado de unos 29,1 millones de euros, se prevé que este albergue las secciones de instrucción, menores, violencia sobre la mujer, penal, contencioso-administrativo y social del Tribunal de Instancia de Jerez, además del Registro Civil y de los servicios comunes, los archivos y los calabozos, unos órganos que actualmente están repartidos entre el edificio de García Figueras e Índico.

Distribución interior de la primera fase del proyecto de Ciudad de la Justicia de Jerez.

Con el edificio ya operativo, se iniciaría una segunda fase de ampliación de 8.975 metros cuadrados y un presupuesto estimado de unos 18 millones de euros. En este momento se trasladarían los órganos judiciales ubicados actualmente en la avenida Alcalde Álvaro Domecq como son la sección octava de la Audiencia Provincial, las secciones de lo Civil, Familia, Infancia y Capacidad y la Fiscalía.

Distribución interior de la segunda fase del proyecto de Ciudad de la Justicia de Jerez.

El anteproyecto contempla una tercera fase con una ampliación de la futura Ciudad de la Justicia en unos 3.149 metros cuadrados aproximadamente, aunque esta no está definida ni cuantificada monetariamente puesto que sería para cubrir las necesidades y futura creación de nuevas unidades judiciales. Actualmente, el Partido Judicial de Jerez cuenta con 26 plazas judiciales y 211 funcionarios.

No obstante, según Nieto, el proyecto no está cerrado por lo que está abierto a las propuestas de los operadores judiciales. Ahora bien, se pretende que el edificio sea singular en su aspecto externo, de ahí que se plantee que lleve los colores azul y blanco en referencia a la bandera de la ciudad.

"No podíamos permitir que Jerez no tuviera su ciudad de la justicia"

Durante la presentación del estudio de la nueva Ciudad de la Justicia de Jerez, José Antonio Nieto aseguró que el desarrollo del proyecto es una "esfuerzo" que está justificado en la situación de los órganos judiciales de la ciudad. "No nos podíamos permitir que Jerez no tuviera su Ciudad de la Justicia", aseveró. En este sentido, aventuró que el futuro equipamiento judicial, una vez ejecutado, "será otro elemento más de orgullo para Jerez", de ahí que instara a los operadores jurídicos a que presenten sus propuestas para que "sea un proyecto de todos".

Acto seguido, afirmó que la presentación de este anteproyecto supone que el "compromiso" de la Junta para mejorar las infraestructuras judiciales en Jerez "es real". "El trabajo que empezamos a realizar en 2023 tenía base cierta", añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, incidió en que la ciudad lleva "más de 30 años" esperando la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia y que ahora es el momento dado que el organismo autonómico "ha elaborado un plan de infraestructuras judiciales y hemos tenido la oportunidad de incorporar a Jerez" por lo que "hay recursos y hay presupuesto".

Asimismo recordó que este proyecto comenzó a fraguarse durante la campaña electoral para las municipales de 2023 cuando la entonces candidata, junto con el consejero, se comprometieron a ejecutarlo durante una reunión con el Colegio de Abogados. Aquel acto, celebrado en precampaña, le supuso al consejero una sanción impuesta por el Juzgado Electoral de Zona y la prohibición de que los consejeros asistieran a actos electorales del PP. Al respecto, indicó: "Su compromiso le costó una denuncia de un partido político [Andalucía x Sí]. Pagó su sanción, pero lo importante es que hoy está para demostrar que lo que algunos decían que no era cierto era cierto".