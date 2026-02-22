80 jóvenes de Afanas, Afamedis, Cedown y Aspanido participan en un congreso de ocio inclusivo celebrado en Jerez

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, y el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, han participado en el Congreso Local de Autogestores y Ocio Inclusivo, un foro de trabajo dirigido a promover la participación activa y el empoderamiento de personas con discapacidad en el diseño, gestión y disfrute de actividades de ocio plenamente accesibles.

Este evento, que se ha celebrado en Jerez Fun Center, forma parte de un ciclo de tres acciones que están subvencionadas por parte de la Junta de Andalucía con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado a través de los fondos europeos NextGenerationEU, con el objetivo del fomento del ocio inclusivo.

El Congreso de Autogestores de Ocio Inclusivo se planteaba como una oportunidad para compartir experiencias innovadoras, fortalecer habilidades de autodefensa y liderazgo y fomentar redes de colaboración entre entidades, profesionales y los propios autogestores.

Asimismo, ha ofrecido una oportunidad estratégica para avanzar hacia modelos de ocio más equitativos y participativos, donde la inclusión no sea solo un objetivo, sino una práctica real impulsada por quienes mejor conocen sus propias necesidades e intereses.

Participaron 80 jóvenes de Afanas, Afamedis, Cedown y Aspanido

El programa de trabajo de la jornada ha contado con una asamblea con la temática del ocio seguro e inclusivo.

Participaron 80 jóvenes de cuatro asociaciones, Afanas, Afamedis, Cedown y Aspanido. En este encuentro, chicos y chicas tuvieron la oportunidad de votar qué propuestas de ocio les resultan más atractivas, qué temáticas les gustan más y sus preferencias a la hora de disfrutar del tiempo de ocio, en una mañana en la que reivindicaron poder disfrutar de todas las actividades lúdicas de una forma segura e inclusiva.

Posteriormente se han celebrado diferentes talleres sobre creación de contenido en tik tok y redes sociales, danzaterapia y actividades deportivas. Tras el almuerzo, se ha celebrado una fiesta joven con DJ y se ha grabado un vídeo musical (lipdub) con todas las personas participantes.

Yessika Quintero ha destacado que “las personas con discapacidad tienen derecho al ocio, y a divertirse en unas condiciones accesibles, con seguridad, y sin barreras. Nuestros chicos y chicas nos lo han dicho bien claro, les gusta lo mismo que al resto de la ciudadanía, la música, el cine, salir, conocer gente, y en esta jornada de encuentro nos han demostrado con sus aportaciones que tienen las cosas muy claras y que quieren ser protagonistas de las políticas de la ciudad”.

Las siguientes actividades incluidas en este proyecto subvencionado con fondos NextGenerationEU se celebrarán los días 24 y 25 de febrero, y ambos tendrán como temática la Capital Española de la Gastronomía y la participación de todas las personas en la misma, reforzando su carácter inclusivo.

Próxima cita: 24 de febrero con la jornada ‘Jerez Capital Gastronómica e Inclusiva’

El martes 24 de febrero, también en Jerez Fun Center, se celebrarán las jornadas ‘Jerez Capital Gastronómica e Inclusiva’, con la organización de un taller de cocina inclusivo alineado con los objetivos de la capitalidad, integrando recetas emblemáticas jerezanas, apostando por la cooperación y el intercambio cultural, e impulsando la formación y sensibilización en torno al patrimonio culinario, la sostenibilidad y la participación social.

Esta actividad constará de sesenta plazas. Los platos que se elaborarán serán ajo campero, papas aliñás, ensalada de naranjas con aceite y sal, berza jerezana y tocino de cielo.

El 25 de febrero se celebrará la actividad Saborea Andalucía

Posteriormente, el 25 de febrero se celebrará la actividad Saborea Andalucía, que se propone como un desayuno andaluz inclusivo, diseñado específicamente para personas con discapacidad, garantizando accesibilidad, participación plena y disfrute del patrimonio gastronómico de la región.

La actividad culminará con un gesto medio ambiental que será el pintado y decorado de macetas de barro con los colores de la bandera de Andalucía y Jerez que posteriormente los participantes podrán llevar a casa.