Conmemoración del centenario del nacimiento de Antonio Gallardo Molina en Jerez

Antonio Gallardo Molina, el día que fue homenajeado en La Fiesta de la Bulería (2006) celebrada en Chapín.

La Academia de San Dionisio de Jerez celebra este jueves, 19 de febrero, a las 19,30 horas, la conmemoración del centenario del nacimiento del que fuera académico, poeta, letrista, comediógrafo y fotógrafo, Antonio Gallardo Molina. El ilustre jerezano, figura polifacética vinculada a diversas actividades culturales donde destacó por su finura poética, sus letras flamencas llenas de sabor y duende y sus pregones dedicados a las imágenes más representativas de Jerez, destacando el pregón de la Semana Santa jerezana de 1971, así como el del Cincuentenario de la Hermandad de las Cinco Llagas en el curso cofrade 1989-90. Fue nombrado Hijo Predilecto de Jerez en 2009 y pregonó a la Feria del Caballo en 1981 y al toreo jerezano en 1990.

Su figura será analizada y valorada por tres académicos, amigos y conocedores de la amplia y enjundiosa trayectoria del recordado y admirado compañero. Intervendrán, Francisco Fernández García Figueras, presidente de honor y los académicos numerarios; José Marín Carmona y José Luis Zarzana Palma, quienes enfocarán los diferentes perfiles de tan señera persona.

La entrada será libre hasta completar el aforo.