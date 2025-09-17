Conozca los cursos gratuitos sobre internet disponibles en Jerez

El Ayuntamiento lanza la tercera edición del curso 'Capacitación digital' y anima a la población en general a inscribirse en próximas formaciones planteadas. Esta acción, que se lleva a cabo en el centro de formación El Zagal, está dirigida a cualquier ciudadano interesado en adquirir capacidades digitales y herramientas informáticas básicas, es gratuito, presencial y tiene una duración de 30 horas lectivas, en horario de 9.30 horas a 13.30 horas.

La metodología empleada en estos cursos está basada en la práctica, orientada a que el alumno adquiera competencias técnicas y habilidades de manera progresiva, con tres principios: la práctica, la colaboración y la autonomía. En este sentido, el itinerario que se establece conecta diferentes competencias transversales, como son la información y alfabetización digital, la creación de contenidos digitales, la comunicación online o la seguridad en la red.

Para la confección de estos grupos, se aplica una reserva de plaza de hasta el 80% para aquellas personas que acrediten pertenecer a alguno de los siguientes colectivos, tanto en el momento de la solicitud como a la fecha de inicio de la formación: mujeres, trabajadores de baja cualificación, trabajadores mayores de 45 años, trabajadores con discapacidad, personas pertenecientes a hogares monoparentales y trabajadores desempleados.

En la actualidad, son siete personas las que están mejorando y ampliando sus conocimientos informáticos y digitales al amparo de esta actividad formativa y, una vez que superen satisfactoriamente la misma, se les expedirá el correspondiente diploma por parte del Ayuntamiento de Jerez. Se trata de una formación de carácter no formal, por lo que será necesaria su posterior acreditación a través de los procedimientos contemplados en el marco legal y normativo.

Las personas que estén interesadas en consultar más información sobre esta iniciativa e inscribirse pueden contactar, en horario de mañana de lunes a viernes, con los teléfonos 956 14 98 70/71 o 956 14 98 24 o dirigirse personalmente a la Delegación de Empleo, situada en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, 5-7-9, o al Centro de Formación ‘El Zagal’, en la avenida Solidaridad, s/n.

También tienen a su alcance el correo electrónico capacitaciondigitaljerez@aytojerez.es y el enlace: https://www.jerez.es/webs-municipales/empleo/red-estatal-de-centros-de-capacitacion-digital-en-entidades-locales-1