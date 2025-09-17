El Hospital de Jerez acumula "3.000 muestras de sangre pendientes de analizar"

La sección sindical de CSIF en el Hospital de Jerez ha alertado del "déficit de personal" que sufren los laboratorios del centro, provocando “retrasos inaceptables” en los resultados de diferentes analíticas, "y por tanto, de los diagnósticos, poniendo en riesgo la calidad de la atención sanitaria de los pacientes".

"Como ejemplo sangrante se encuentra el laboratorio de Hematología, y en particular la sección de Inmunología, donde hay, en estos días, unas 3.000 muestras pendientes de analizar. Desde mediados de julio y agosto se acumularon hasta 5.000, por la ausencia de un inmunólogo y técnicos especialistas en laboratorio. Hay que recordar que estos laboratorios analizan muestras no solo del centro hospitalario, sino que les llegan de todos los centros de salud del Distrito Sanitario Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz", informa el sindicato.

Además de los perjuicios que ocasiona en la población que necesita asistencia sanitaria, CSIF añade que "los profesionales disponibles en estos laboratorios sufren una carga de trabajo excesiva, provocando situaciones de estrés, afectando a su propia salud". El sindicato detalla que actualmente se procesan unas 300 muestras al día, aunque teme que a finales de septiembre la acumulación de pruebas pendientes vuelva a incrementarse, ya que septiembre suele ser una época en la que aumentan las analíticas.

CSIF, que ha puesto en conocimiento de la dirección-gerencia del centro esta situación, lamenta que no se contrate el personal suficiente, y que las "escasas contrataciones que se realizan para ir supliendo ausencias son precarias y temporales, que no sirven para aliviar el problema".

Además, otras secciones vinculadas al laboratorio de Hematología, como Banco de Sangre, Hematimetría y Técnicas Especiales, "también sufren las consecuencias directas de esta falta de contratación, lo que reduce su capacidad operativa y pone en riesgo la calidad del servicio".

En cuanto al laboratorio de Microbiología, CSIF informa de que se ha suprimido el turno nocturno, "retrasando aún más la entrega de resultados críticos. Además no tienen recursos para asumir nuevas pruebas (como la del Papiloma Humano)". El laboratorio de Bioquímica ha tenido que "suspender algunas pruebas de gran relevancia clínica", tales como la calprotectina y la hemoglobina glicosilada, entre otras, debido a la falta de personal cualificado. “Obviamente, esta suspensión supone un grave perjuicio para el seguimiento de enfermedades crónicas y otras patologías”, alertan desde CSIF.

Ante todo esto, la organización sindical exige a la Administración sanitaria una respuesta inmediata para garantizar una cobertura "adecuada y estable de la plantilla de los laboratorios del Hospital de Jerez". "Es imprescindible que se realicen contrataciones suficientes, con condiciones laborales dignas y contratos estables, que permitan desarrollar la labor profesional sin sobrecarga y con la calidad que merecen tanto los trabajadores como los pacientes. No se puede poner en riesgo la salud de la población ni de los profesionales por la falta de recursos humanos necesarios para una atención sanitaria de calidad”, finalizan desde la sección sindical.