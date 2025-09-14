Conozca los mercados y mercaderías en el Jerez de la Edad Media

Dentro de las ciclo de conmemoración de los 140 años de inauguración del mercado central de abastos de Jerez que viene desarrollando el Ateneo de Jerez a lo largo de todo este año, la sección de' Historia, arte y patrimonio' ofrece el martes 16 de septiembre la conferencia 'Antecedentes del mercado central de abastos de Jerez. Mercados y mercaderías en el Jerez de la Edad Media', gracias a Fernando Aroca Vicenti, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. La conferencia comenzará a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8. La entrada es libre hasta completar aforo.

Los orígenes del actual mercado central de abastos de Jerez se remontan a la Edad Media, cuando la ciudad, bajo dominio cristiano tras la reconquista en 1264, comenzó a consolidarse como un importante centro comercial de la comarca. En aquella época, los intercambios se realizaban en plazas públicas y espacios abiertos, donde se vendían productos agrícolas, ganado, textiles y especias procedentes tanto del entorno rural como de rutas comerciales que conectaban Jerez con el interior peninsular y el mundo islámico. Estos mercados medievales sentaron las bases de una tradición mercantil que evolucionaría con el tiempo hasta dar lugar al actual mercado central de abastos de la calle Doña Blanca.

Fernando Aroca Vicenti, doctor en Historia del Arte con tesis sobre la arquitectura y el urbanismo en el Jerez del siglo XVIII, ha realizado numerosos estudios y publicaciones centrados en el patrimonio histórico y artístico de Jerez de la Frontera y Andalucía siendo un referente en este ámbito tanto en la ciudad como en la comarca.

En esta conferencia, Aroca Vicenti analizará la importancia del comercio que se sucedía en la Edad Media en Jerez como preámbulo a la plaza de abastos que se inauguró en la ciudad en 1885 sobre terrenos del antiguo Convento de San Francisco expropiados tras la Desamortización de Mendizábal y nos situará en este mercado central de abastos que aún hoy sigue siendo un eje comercial central de la ciudad.